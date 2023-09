Inflatie loopt hard terug, boodschappen wel weer fors duurder

29 sep. 2023 - 12:45

Over een jaar is het mogelijk nog maar 9.75% vergeleken met vorig jaar. Maar omdat het dan maar 0.25% minder is dan dit jaar zullen ze je wijsmaken dat alles weer goed is. Kortom, ze hebben er de nieuwe standaart van gemaakt. Doet me denken aan 2011 toen mensen echt geloofde dat de recessie was afgelopen. Maar dat is toen ook gewoon de nieuwe standaart geworden was. Of wat dacht je van de gulden naar de euro door enkel het valuta symbool aan te passen. De prijzen zouden zakken, maar ook dat werd gewoon die nieuwe standaart. Kortom. Ben benieuwd hoe we komend jaar weer genaaid gaan worden.

