Hoe is het met de problemen van de 1.2 PureTech-motor van Stellantis? Vandaag • leestijd 3 minuten • 558 keer bekeken • bewaren

Het is ruim een jaar geleden dat we met Kassa aandacht besteedden aan de problemen met de 1.2 PureTech-motor van autofabrikant Stellantis. Mede dankzij onze aandacht kwam Stellantis met een coulanceregeling. Met een nieuwe, verbeterde distributieriem zouden de problemen bovendien opgelost zijn, zo vertelde woordvoerder Jeroen Maas van Stellantis destijds toen Kassa op bezoek ging. Hoe staat het er nu eigenlijk mee, zijn de problemen opgelost?

Helaas niet zo goed, zo blijkt uit de vele meldingen. Er zijn meerdere bezitters van een Citroën, een Peugeot of een Opel met een 1.2 PureTech-motor die zich bij ons melden omdat de motor nog steeds problemen geeft. Ze melden zich mede bij ons omdat ze zich niet gehoord voelen bij de importeur.

Stellantis geeft niet thuis als het op coulance aankomt

Met de nieuwe distributieriem was er even hoop op betere tijden, maar ook de Citroën C4 SpaceTourer uit 2020 van mevrouw Clobus moet binnen de 80.000 kilometer aan een nieuwe distributieriem. Inderdaad, dat is ruim voor de gegarandeerde ondergrens van 100.000 km of 6 jaar.

Stellantis geeft niet thuis als het op coulance aankomt. Deze problemen komen omdat de auto met een verkeerde foutcode binnen is gekomen bij de garage. De vraag blijft echter of een auto van nog geen vier jaar oud al tegen zulke grote problemen aan kan lopen zonder dat er op zijn minst een deel van de verantwoordelijkheid bij de maker van het motorblok ligt.

Volgens autojournalist Werner Budding is de 1.2 PureTech een mooi krachtige, kleine motor, die veel dingen goed doet om aan de steeds scherpere milieueisen te kunnen voldoen. Maar op het gebied van duurzaamheid schiet het blok tekort. Daar bovenop kan ook de veiligheid in het geding komen. De kleine deeltjes van de afbrokkelende distributieriem kunnen invloed hebben op het remsysteem van de auto.

Kijk hier naar de bijbehorende video. Dit artikel gaat verder na onderstaande video.

Hoofdpijndossier: óók klachten in andere landen

Werner Budding stelt dat de PureTech-motor ondertussen een waar hoofdpijndossier is geworden voor importeur Stellantis.

Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, België Frankrijk en Spanje beginnen steeds meer gedupeerden zich te roeren. De roep om een gebaar van Stellantis wordt steeds sterker.

Massaclaim in Frankrijk

In Frankrijk hebben zich ondertussen bijna vijfduizend PureTech-rijders aangesloten bij een claim van advocaat Christophe Lèguevaques. De advocaat is nu in gesprek met Stellantis om voor al zijn clienten een oplossing te vinden voor de geleden schade.

In hoeverre een eventuele Franse uitslag ook in Nederland geldig zou kunnen zijn, is nu nog niet te zeggen.

Klachten? Meld je rechtstreeks bij Stellantis

Stellantis heeft Kassa laten weten dat de garantietermijn van de distributieriem is verruimd naar 10 jaar of 175.000 km. Maar dat geldt alléén als aan de onderhoudsinterval van 6 jaar of 100.000 kilometer is voldaan, en het onderhoud volgens de fabrieksvoorschriften is gebeurd.

Daarnaast geeft Stellantis nu ook aan dat mensen die vinden dat ze onterecht zijn afgewezen bij de dealer zich nu ook rechtstreeks kunnen melden bij de importeur. De links naar de betreffende contactformulieren staan hieronder.

Heb jij problemen met de 1.2 PureTech-motor? Dan mag je je verhaal kwijt bij Kassa: mail ons in dat geval op kassa@bnnvara.nl onder vermelding van 'Stellantis 1.2 PureTech-motor' en vergeet je contactgegevens niet te vermelden zodat we eventueel contact met je kunnen opnemen. Kassa blijft dit dossier volgen!

Bekijk de vorige reportages over dit onderwerp