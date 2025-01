Hoe het roemruchtige lingeriemerk Sapph zijn klanten in hun hemd laat staan Vandaag • leestijd 4 minuten • 431 keer bekeken • bewaren

Kassa ontving de afgelopen weken tientallen klachten over de webshop van het bekende lingeriemerk Sapph. Online vinden we honderden meer. Er is zelfs een aparte Facebook-groep ‘Slachtoffers van Sapph’ die inmiddels al meer dan 400 leden telt. Sinds afgelopen zomer ondervinden klanten problemen. Bestellingen worden niet geleverd en als klanten daar over bellen, mailen of appen krijgen ze helemaal geen contact. Als het dan eindelijk wel lukt krijgen klanten keer op keer te horen dat ze nog even geduld moeten hebben. En dat duurt nu al maanden.

Wat is er aan de hand met het lingeriemerk?

Het fenomeen ‘pre-order’ lijkt de kern van het probleem te zijn, althans dat is de term die Sapph in hun communicatie ineens opvoert. Klanten denken een product te bestellen dat snel wordt geleverd (in reclames wordt soms gesproken over 2-3 werkdagen). Pas na de koop komen ze erachter dat ze een ‘pre-order’ hebben besteld. Zelfs als ze iets in de sale hebben gekocht. Het is letterlijk een vooruitbestelling, waarvan de levering nog wel even op zich laat wachten. Alleen duurt dat ‘even’ voor veel klanten al heel erg lang. Sommige klanten die in augustus of september iets hebben gekocht wachten nog steeds op hun product, veel klachten dateren uit de periode oktober en november.

Lingerieproducten lijken soms ver te zoeken

De bestelde lingerie wordt kennelijk in Indonesië gemaakt en vandaar verscheept naar Europa. Soms krijgen klanten te horen dat hun begeerde artikelen op een schip vastzitten in het Suez-kanaal (Egypte). Of dat het in een depot ligt en de Track & Trace-code eraan komt, maar als die komt is die niet geldig. Soms krijgt een klant een deel van z'n bestelling, maar als daar iets mee is (bijvoorbeeld toch een verkeerde maat besteld) laat de terugbetaling maar op zich wachten, wanneer ze op eigen kosten de producten retourneren. Alleen dreigen met een aangifte bij de politie heeft soms effect.

Communicatie over pre-order producten onduidelijk

Ook de communicatie over de pre-order laat te wensen over. Op de website van Sapph kom je een mooi product tegen voor een prachtige prijs. Je klikt op de juiste maat en je kunt bestellen en betalen. Veel klanten zullen dat doen, lekker snel en makkelijk. In de bestel- en betaalomgeving wordt nergens meteen duidelijk je een product koopt dat niet op korte termijn geleverd wordt. Pas als je naar beneden scrolt, kun je erachter komen dat het om een pre-order-artikel gaat en dat de verwachte levering nog wel even op zich kan laten wachten. Maar voor veel klanten wordt dit pas bij de bestelbevestiging duidelijk en dan is het te laat. Klanten die zich misleid voelen en willen annuleren, krijgen vervolgens te horen dat dit niet kan of pas als het product is geleverd. Wat nou net het probleem is.

“Het deugt van geen kanten”

Volgens jurist Charlotte Meindersma van Charlotte’s Law deugt het van geen kanten. Iets bestellen met een pre-order komt vaker voor als het gaat om een exclusieve nog te verschijnen collectie. De klant kan het product, soms tegen een bescheiden korting, alvast reserveren. Dat is voor de leverancier handig en voor de klant iets om naar uit te kijken. Het proces hoort daarbij volkomen transparant te zijn. Voor de klant moet het duidelijk zijn waar hij voor tekent en betaalt. Bij Sapph ontbreekt die transparantie, stelt Meindersma: “Het moet geen speurtocht worden om erachter te komen dat wat je bestelt, niet meteen geleverd wordt.”

Modejournalist Lara Oliveri vult aan: “Pre-order is een term uit de high end fashion, je kunt tevoren intekenen op een exclusieve collectie die vaak in beperkte oplage wordt gemaakt. Sapph is geen high end fashion, maar zit in het middensegment en haar klanten zullen de term pre-order vaak helemaal niet kennen. En er dus ook niet alert op zijn, als het niet duidelijk staat aangegeven. ”

Reactie Sapph

Sapph wil niet naar de studio komen om tijdens de uitzending van Kassa te reageren. Het bedrijft stuurt wel een schriftelijke reactie.

Reactie Sapph Reactie Sapph door CEO Annique van der Zande "Wij lichten graag toe waar deze klachten vandaan komen.



In de zomer van 2024 zijn wij begonnen met het aanbieden van pre-orders op onze website. Voor ons is dit een nieuw concept waar in 2024 mee geëxperimenteerd is.



Veel klanten begrepen niet wanneer zij een pre-order hebben besteld en wanneer niet. Deze feedback hebben wij dan ook zeker meegenomen in het optimaliseren van de website.



Na het optimaliseren van de website zagen wij de klachten afnemen en zagen wij uiteindelijk weer de positieve berichten komen, want dat is ook uiteindelijk de reden waarom wij begonnen zijn met pre-orders; klanten verzekeren van hun maat!



Wij ontvangen duizenden bestellingen per week en gelukkig maken wij enorm veel klanten blij met onze producten, uiteraard begrijpen wij dat het vervelend is als er onduidelijkheid is voor klanten.



Wij zijn druk bezig dit op te lossen zodat iedereen snel beantwoord kan worden en zijn bestelling kan ontvangen. De onduidelijkheid rondom de pre-orders resulteerde ook in een toename van de berichten op de klantenservice. Door deze toename overspoelde de klantenservice mailbox. Om deze achterstand weg te werken zijn we in gesprek gegaan met een extern bedrijf wat een speciaal team klaar heeft gezet om deze achterstand weg te werken.



De uitbreiding van de klantenservice zal ervoor zorgen dat de huidige achterstand binnen 3 weken weggewerkt wordt. Op het moment zijn we nog steeds in gesprek met onze developers om de pre-orders op onze website zichtbaarder te maken. We hebben nu al snellere maatregelen getrokken zoals een aparte pagina met updates speciaal voor de pre-orders.



Daarnaast hebben wij ook vele bedreigingen van klanten ontvangen ook onze medewerkers ontvangen deze dagelijks. Van doodsbedreigingen tot het ingooien van de ramen van onze kantoren.



Wij zijn ook druk bezig van al deze bedreigingen aangifte te doen, wij zijn met juridische acties bezig tegen dit soort bedreigingen.



Ja wij begrepen heel erg goed dat het super vervelend is als klanten lang moeten wachten en wij doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen."





Wat kun je doen als klant?

Wat kun je als klant nog doen als de bestelling maar uitblijft? Volgens juriste Charlotte Meindersma heeft aangifte bij de politie weinig zin, want dit is geen oplichting. De politie zal de aangifte niet opnemen. Wat je wel kunt doen is een melding sturen naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Bij voldoende klachten kunnen zij een bedrijf aanspreken of eventueel verdere maatregelen nemen. Dat kan via deze website.

Sapph zelf zegt overigens al in overleg te zijn met de ACM en haar aanwijzingen op te volgen. De ACM doet daarover geen mededelingen.