Grote onduidelijkheid bij consument over effecten van het prijsplafond Vandaag

Het is voor consumenten nog erg lastig om te zien wat ze sinds 1 januari precies betalen aan gas en stroom. In overzichten van de dagelijkse verbruikskosten is het nieuwe prijsplafond bijvoorbeeld niet verwerkt. En sommige energiebedrijven geven überhaupt geen dagelijkse prijsinformatie aan klanten met slimme meters. Daarbij zijn veel energiebedrijven nog bezig met het verwerken van een stortvloed aan vragen van consumenten. Dat zorgt al dagen voor lange wachttijden bij klantenservices.

Sinds 1 januari betalen huishoudens lagere prijsplafondtarieven in plaats van de normale tarieven voor gas en elektriciteit die de energiebedrijven hanteren.

Pas als je meer verbruikt dan 1200 kuub gas en 2900 kilowattuur stroom betaal je je eigenlijke tarief. Daar zit wel een maar aan, want de dag waarop je je jaarafrekening krijgt speelt er een grote rol in. Wil je precies weten hoe dit zit? We leggen het in dit artikel uit.

Greenchoice: Verbruiksoverzicht niet duidelijk realtime weer te geven

In de verbruiksoverzichten van de app van bijvoorbeeld Greenchoice is het onderscheid tussen wat onder en boven het plafond valt, niet verwerkt.

"Dit is niet realtime weer te geven, daar het afhankelijk is van het toekomstige verbruik, teruglevering en de periode waarover de jaarnota loopt", legt een woordvoerster van Greenchoice uit.

"Wel tonen we onder de verbruiksgrafiek in de app informatie over het prijsplafond zodat klanten weten hoe het prijsplafond werkt."

Eneco “nog bezig met maken van extra onlinetool”

Eneco stelt nog bezig te zijn met het maken van een extra onlinetool. Daarmee zouden klanten kunnen zien hoeveel van hun maandverbruik onder het energieplafond valt. Een woordvoerster hoopt dat die tool later deze maand of begin volgende maand in de lucht is.

Ze benadrukt dat de details van het prijsplafond pas in december bekend werden. Eneco gaf er daarom prioriteit aan om dat eerst goed te verwerken in de nieuwe termijnbedragen.

Ook Vattenfall werkt aan “verbetering informatievoorziening”

"Er wordt nog aan gewerkt", zegt ook een woordvoerder van Vattenfall over het verbeteren van de informatievoorziening aan klanten. Hoelang consumenten daarop moeten wachten kan hij niet zeggen. "Daar ga ik geen deadline op plakken. We doen onze uiterste best." Volgens hem is het "best wel complex".

Enorme drukte bij klantenservices

De laatste dagen werden de klantenservices van Eneco, Vattenfall en ook Essent al overspoeld met vragen waardoor de wachttijden bij de klantenservices opliepen tot soms wel een uur. Dat komt eveneens omdat honderdduizenden mensen opnieuw hun meterstanden moesten doorgeven.

Soms is ook sprake van wachttijden om een app in komen. Inmiddels zijn de wachttijden wel aan het afnemen. Bij Vattenfall duurde het woensdagochtend bijvoorbeeld nog zo'n 20 minuten om iemand aan de lijn te krijgen.

De Consumentenbond stoort zich aan lange wachttijden