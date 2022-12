Prijsplafond kan in de praktijk voor huishoudens heel verschillend uitpakken

14 dec. 2022 - 13:06

Beste M, "voor de KWh die ik boven het plafond gebruik moet ik het dubbele betalen, wat bepaald is door de overheid. " Deze opmerking begrijp ik niet. De overheid bepaalt niet de tarieven boven het plafond. Dat doen de energiemaatschappijen. Wat de overheid wel doet is stellen hoeveel jij maximaal betaalt voor een kWh en voor gas. Dat noemen we het plafond. Maar dat plafond geldt niet onbeperkt. Het geldt alleen voor een bepaald verbruik per jaar. Als jij meer gebruikt dan die afgesproken hoeveelheid (1200 voor gas en 2900 voor stroom), dan ga je voor dat meerdere de prijs betalen die in jouw contract staat. Als de prijs in jouw contract hoger is dan het plafond, dan profiteer je daarvan tot die 1200 voor gas en 2900 voor stroom. Als jou tarief lager is dat het plafond, dan blijf je gewoon de bedragen uit je contract betalen. Je kunt dus met plafond nooit duurder uit zijn dan zonder plafond! De overheid verhoogt wel de btw op energie. Die hadden ze van de zomer naar beneden gedaan en dat gaat nu weer terug naar wat het was. Dus ik weet niet of je dat echt een verhoging kunt noemen. Ik zie het meer als een tijdelijk verlaging. En de vaste contracten worden wat duurder. Daar heb je ook gelijk in. Maar dat gaat niet om heel grote bedragen. Sterkte deze winter!