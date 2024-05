Gedupeerde Bunq-klanten dreigen met rechtszaak na helpdeskfraude

In Kassa was te zien dat de slachtoffers de bank niet kunnen bereiken na helpdeskfraude. Vrijdag meldden ook NOS en NRC dat opvallend veel klanten van Bunq door oplichterstrucs hun geld verliezen. Bij de bank ontbreken beveiligingsmaatregelen die andere banken wel hebben waardoor slachtoffers van phishing sneller geld kwijtraken, luidt de kritiek.

Bunq had volgens de jurist een voorbeeld kunnen en moeten nemen aan de veiligheidsmaatregelen die bij andere banken wel in acht worden genomen. Hij roept slachtoffers dan ook op om zich te melden.

Bunq-topman Ali Nikman heeft inmiddels laten weten de kritiek van de slachtoffers op de klantenservice te begrijpen. “De kritiek nemen we graag ter harte. Bunq is opgericht met als doel om de gebruiker op de eerste plaats te zetten. Ik vind het daarom ontzettend vervelend sommige mensen teleurgesteld te hebben.”

Niknam geeft aan dat de bank druk bezig is met het doorvoeren van verbeteringen. Ook stelt hij dat Bunq de slachtoffers gaat helpen. Dat betekent niet dat ze automatisch hun verloren geld terug gaan krijgen. Dat wordt per geval bekeken. “We kijken in hoeverre een coulancevergoeding passend is. Voor velen zijn wij nog altijd bezig om geld terug te halen.” Hij verzet zich tegen het beeld dat fraudegevallen vaker bij Bunq vaker voorkomen dan bij andere banken.