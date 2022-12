theme-icon #ikredhetnietmeer

Eten en drinken fors duurder: boter, kaas en eieren opvallende stijgers

De gemiddelde voedselprijzen zijn in november 2 procent hoger uitgekomen dan in oktober, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In vergelijking met vorig jaar bedraagt de stijging zelfs 16 procent. Opvallende uitschieters naar boven zijn boter (36,50 procent duurder), kaas (+24,70 procent) en eieren (+22,20 procent).

De grootste stijger onder de consumentenprijzen is aardgas, met een plus van ruim 74 procent. Het statistiekbureau CBS houdt per product bij wat de inflatie is. Zie tabel:

Inflatie onder 10 procent

De inflatie is wel wat lager uitgekomen, blijkt uit de CBS-cijfers. In november was de geldontwaarding voor het eerst in vijf maanden kleiner dan 10 procent. Dat komt vooral door de minder snel stijgende energieprijzen.

Consumentengoederen en -diensten waren in november 9,9 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober kwam de inflatie nog uit op 14,3 procent.

Bron: CBS / AD