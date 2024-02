Essent waarschuwt: "Nog jaren hoge energierekening, wel grote verschillen"

5 feb. 2024 - 20:06

En zo worden we weer genaait. Ze verzinnen altijd wel wat om meer binnen te harken. Ze lopen zelf achter de feiten aan de netwerk beheerders en roepen nu dat de netwerk kosten omhoog moeten omdat ze het netwerk moeten gaan verbeteren. En de lulloos in de regering zoals sukkeltje Jette maar roepen. Zonnepanelen, Electrische auto's, van het gas af, warmtepompen. Maar vergeet even dat het net dit ook niet aan kan. Teruglevering word ook al moeilijk. Stel je voor dat er in een wijk van 50 woningen er 8 of 10 een Electrische auto neemt (helaas maar 2 oplaad punten) en er nemen er 20 tot 25 een warmte pomp en nog 10 laten een airo installeren. Ik denk dat je binnen de kortste keren s'avonds in het donker zit als er van alles aangezet / gesloten want de kabels trekken dit niet. Mijn idee dus. En de energie en gas prijzen zullen wel hoog blijven want het is natuurlijk wel weer een mooi verdien model voor de energie boeven. En die bonus voor de directeuren moeten natuurlijk ook nog uitgekeerd worden. Die zetten hun kacheltje niet op 19 graden zoals er word aanbevolen.

