Ruim 300.000 huishoudens met zonnepanelen niet op tijd klaar voor afbouw salderen door oude elektriciteitsmeter

3 feb. 2024 - 9:29

Wij hebben enorme investeren gedaan waar we eigenlijk niets aan hebben als we het echt nodig zijn, namelijk in de winter. De warmtepomp verbruikt 3200watt die we in de wintermaanden niet meer kunnen opwekken. Thuis accu's helpen ook niet, want die komen in de winter niet vol. Tevens is het een fabel dat je de stroom die je opwekt in de zomer regelrecht je apparaat in stuurt. Ook zou ik nooit de wasmachine of droger aan zetten terwijl we aan het werk zijn, maar dat is juist het moment dat je het meeste stroom opwekt. Dus eigenlijk blijven mensen stroom terug leveren waar ze dus niets voor terug krijgen. De netbeheerder kan het domweg niet aan en gaat ons nu geld in rekening brengen, maar dan moeten we ook nog geld betalen wanneer we niets kunnen opwekken in de wintermaanden. Zo wordt je dus dubbel gepakt. Daar komt bij dat bij een mooie zomerdag tussen 12 en 1 uur je omvormer uitgeschakeld word door overbelasting op het netwerk van de netbeheerder, die dus eigenlijk zijn zaakje niet goed voorelkaar heeft. Die weten al jaren dat hun netwerk niet toereikend is voor het stroomverkeer en heeft al die tijd niet goed geanticipeerd en nu moeten wij er voor opdraaien. Plaats buurt accu's zou ik zeggen, zodat je een betere plaatselijke verdeling krijgt op het stroomnet. Die opladen wanneer er teveel strom is en ontladen bij veel vraag. Dat zou een heleboel schelen bij piekspanning en of piekbelasting.

1 Reactie