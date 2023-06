Essent, Eneco en Greenchoice komen met meerjarig energiecontract

Weliswaar dalen de energieprijzen, maar de markt blijft volgens commercieel directeur van Essent Boudewijn den Helder onzeker. "Zo zien we nu al op de gasmarkt dat de prijzen 50 procent hoger liggen voor levering in de komende winters dan voor levering in de komende maanden." Bovendien maken klanten zich nog steeds zorgen over hun energierekening, stelt Den Helder. "Met een driejarig vast contract onder het prijsplafond bieden we meer zekerheid en helpen we huishoudens meerdere onzekere winters door."