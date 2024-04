Enquête Kassa: Ruim twee op de drie bezoekers vindt de kermis te duur theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • 174 keer bekeken • bewaren

Botsauto's, de breakdance, het reuzenrad, een suikerspin erbij: wie is er niet opgegroeid met de kermis? Het volksfeest, dat al meer dan duizend jaar bestaat, is vrij toegankelijk voor jong en oud en is voor alle mensen. Maar de tijd dat je voor een paar euro een middagje of avondje spanning en sensatie had, is wel voorbij. Want alhoewel iedereen in een mooie attractie wil en het liefst met een grote knuffelbeer naar huis gaat, hangt daar een stevig prijskaartje aan. De kermis is een duur uitje geworden, zo vindt 68% van de deelnemers aan de kermis-enquête van Kassa.

Van de deelnemers aan onze enquête vindt ruim 68 procent de kermis te duur © Kassa

Toenemende kosten

Een verklaring voor de bedragen die gevraagd worden zijn toenemende kosten, aldus de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK). Naast pacht voor een plek op de kermis en de kosten voor brandstof en onderhoud, moeten veel kermisondernemers ook betalen voor beveiliging van het terrein of hoge tarieven voor de gebruikte stroom.

Ook de te winnen prijzen worden duurder, aldus de kermisexploitanten. Beveiliging zou sowieso een taak en kostenpost van de gemeente moeten zijn, aldus de BOVAK. Kermissen staan meestal op publiek terrein en zijn daardoor vrij toegankelijk.

Branche: "Gemeenten moeten meer doen om kermis toegankelijk en betaalbaar te houden"

Gemeentes zouden ook meer moeten bijdragen om de kermis voor een breed publiek toegankelijk en betaalbaar te houden, aldus de kermisbranche. Er zijn gemeentes die dit doen door kortingsmiddagen te organiseren. Of kermishouders die een Euro-dag hebben, waarbij attracties goedkoper te bezoeken zijn.

Zo legt de gemeente Tilburg – waar al jaren de grootste kermis van Nederland plaatsvindt – jaarlijks geld bij om de traditie in ere te houden. De kermis is een wezenlijk onderdeel van ons DNA, een evenement dat we koesteren en waar we trots op zijn, aldus de gemeente Tilburg.

En de gemeente Groningen geeft duizenden houders van de Stadjerspas de mogelijkheid om met korting de kermis te bezoeken.

Bijna de helft van de bezoekers geeft 'enkele tientallen' euro's uit

Toch zien kermisorganisatoren nog steeds veel publiek op de kermis afkomen. Uit de Kassa-enquête blijkt dat 47% van de kermisbezoekers tussen de 15 en 50 euro uitgeeft als ze naar de kermis gaan. Veel geld, en te veel voor mensen die minder te besteden hebben.

Ongeveer de helft van de deelnemers aan onze enquête geeft per bezoekje aan de kermis een bedrag uit tussen de 15 en 50 euro © Kassa

Kassa liet een aantal mensen de kermis bezoeken met 15 euro per persoon. Dat was snel op: voor 15 euro kon je niet veel meer dan één tot twee attracties bezoeken en soms nog nét een suikerspin kopen.

Goedkoopste kermis heeft een andere prijs

De gemeente Best heeft al jaren de goedkoopste kermis van Nederland. Attracties die daar willen staan, moeten zich houden aan de maximale prijzen die de gemeente stelt. Dat geldt ook voor de eettentjes op het terrein. Daar staat tegenover dat Best veel aan promotie doet en 50.000 bezoekers per dag op de kermis af komen.

Nog steeds willen meer kermishouders daar staan dan dat er plaats is, aldus de gemeente Best. Maar er zijn ook kermishouders die niet naar Best gaan. Zij vinden dat de gemeente te veel op de stoel van de kermisondernemer gaat zitten. Deze ondernemers stellen dat je in Best weliswaar minder betaalt, maar dat daardoor de ritjes in de attracties ook korter duren dan op andere kermissen, of dat er goedkopere prijzen te winnen zijn.

De gemeente Best zegt dat de kermis een mooie balans biedt voor zowel kermisondernemers die een goede boterham kunnen verdienen, als voor de bezoekers die naar een betaalbare kermis kunnen. Uit de kermis-enquête blijkt dat 65% voorstander is van maximumprijzen.

Bijna twee op de drie deelnemers aan onze enquête (65 procent) vindt het een goed idee als er maximumprijzen gelden op de kermis © Kassa

Plezier en ontspanning heel belangrijk voor kinderen die opgroeien in armoede

Plezier en ontspanning heel belangrijk voor kinderen die opgroeien in armoede

Volgens Stichting Kinderhulp, die kinderen die opgroeien in armoede helpt bij de basisbehoeften, schiet een dagje uit er al helemaal vaak bij in.