Enexis wil dubbele netbeheerkosten voor huishoudens met zonnepanelen en laadpaal

Netbeheerder Enexis wil dat huishoudens die veel van het stroomnet vragen het dubbele aan netbeheerkosten gaan betalen. Dit zijn huishoudens die veel van het net vragen doordat ze zonnepanelen, een warmtepomp of een laadpaal hebben. Voor huishoudens met een normaal of laag verbruik moet het standaardtarief worden gehalveerd, vertelt operationeel directeur Han Slootweg aan het AD .

De netwerkkosten bij netbeheerders Enexis, Stedin en Liander bedragen meer dan 400 euro per jaar. Dit bedrag betaalt een consument voor het transport van elektriciteit naar zijn of haar woning.

Volgens Slootweg zijn de verschillen tussen huishoudens in elektriciteitsverbruik door de energietransitie erg uiteengelopen, terwijl ze vroeger niet zo groot waren. “Misschien had iemand in een groot huis een grotere tv en een vaatwasser en moest diegene in een appartement het zonder afwasmachine doen.”