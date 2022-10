Energietoeslag weet tienduizenden rechthebbenden niet te bereiken

Alleen al in de vier grote steden zijn er naar schatting 26.000 huishoudens die tot op heden geen beroep doen op de energietoeslag van 1300 euro, terwijl zij daar vanwege hun lage inkomen wel recht op hebben. Dat meldt NOS.

Op vragen van de NOS geven de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht daar verschillende verklaringen voor. Rotterdam ziet "met name ouderen" die geen gebruikmaken van de energietoeslag.

De ervaringen in de grootste steden staan niet op zich: ook een gemeente als Zaanstad liet deze week weten dat 2150 inwoners de tegemoetkoming hebben laten liggen voor een totaalbedrag van bijna 2,8 miljoen euro. Recent onderzoek van Omroep West wekt de indruk dat de energietoeslag in veel kleinere gemeenten minder mensen weet te bereiken dan in de grote steden.