Einde aan nepkortingen? ACM houdt strenger toezicht

Vanaf volgend jaar is de ACM bevoegd om toezicht te houden op de zogeheten van-voorprijzen, zoals doorgestreepte prijzen en percentages. Volgens de ACM betekent dit concreet dat kortingen die worden geboden ook daadwerkelijk kortingen zijn op de laagste prijs die gold in de dertig dagen voor de kortingsactie.

De ACM meent dat consumenten niet misleid mogen worden met nepkortingen. "Met de nieuwe regels is de consument beter beschermd omdat de ‘van’-prijs de laagste prijs is die de periode daarvoor gold en de ‘voor’-prijs daarmee een echte korting is", aldus de toezichthouder. ANP