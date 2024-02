Eigen risico voor de zorgverzekering wordt niet geschrapt

31 jan. 2024 - 12:33

@Mabelle: u bent waarschijnlijk in goede gezondheid. Dat is u ook gegund, maar er zijn ook mensen die buiten hun schuld om ziek zijn geworden en aangewezen op meer zorg. Doordat ze ziek zijn kunnen ze niet werken en moeten van een uitkering levenen dat is vaak geen vetpot. Ik begrijp dat het voor deze mensen veel is om €385,00 op te hoesten. Er zijn ook mensen die huur-en zorgtoeslag ontvangen daar betaal ik aan mee, terwijl ikzelf niks ontvang. Gelukkig, want dit betekent dat ik het niet nodig heb, omdat ik voldoende inkomen heb. En wie weet betaal ik wel elke maand €25,00 meer belasting omdat u huur- of zorgtoeslag of kinderbijslag ontvangt of betaal ik mee aan uw kinderopvang of zonnepanelen of tegemoetkoming energiekosten van 2 x 1300 euro. Ik ontvang nergens iets voor … ook nooit gehad. Wat moet ik dan wel niet zeggen? Solidariteit is een mooi begrip … in- en meeleven ook.