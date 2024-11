Een schoonmaakabonnement voor een jaar en geen schoonmaker? Gisteren • leestijd 3 minuten • 176 keer bekeken • bewaren

Als je een schoonmaker of huishoudelijke hulp zoekt, kom je al snel op een aantal sites terecht als ikzoekeenschoonmaakster.nl, ikzoekeenhuishoudelijkehulp.nl of ikzoekeenwittewerkster.nl. Deze stellen binnen no time een schoonmaker of huishoudelijke hulp voor je te vinden die past bij jouw wensen. Op de sites prijkt de tekst: 'Wij zoeken een schoonmaakster die past bij jouw aanvraag.' Toch regent het al jaren klachten over deze websites.

Schoonmakers die niet op komen dagen, hulpen in huis die geen Nederlands spreken terwijl dat wel een voorwaarde was, of werksters die geen idee hebben dat stofzuigen óók bij schoonmaken hoort… Het is een kleine greep uit de honderden negatieve reviews over deze websites, die toebehoren aan Hulp in Huis bv, dat weer onder Almexx bv valt.

Abonnementsconstructie

Daar komt bij dat de schoonmaaksites werken met een abonnementsconstructie. Als je via deze site een schoonmaker of huishoudelijke hulp zoekt, zit je vast aan een jaarcontract à 14,95 euro per maand. Dat is 179,40 euro per jaar. En dan is het maar de vraag of je een passende schoonmaker of huishoudelijke hulp vindt. Een gevonden schoonmaker betaal je dan 15 euro per uur. Daarnaast is eventuele schade door een schoonmaker verzekerd via een fonds en is er een urenregistratie beschikbaar, aldus de sites.

Schoonmaaksites: “Wij zijn slechts een platform”

De meeste klagers zijn boos dat ze al betalen voor een jaarcontract, zonder dat ze een hulp in huis of een schoonmaker hebben die past bij hun wensen en eisen. De schoonmaaksites zeggen dat ze slechts een platform zijn, en erop vertrouwen dat schoonmakers eerlijk invullen wat hun kwaliteiten zijn, op komen dagen en beschikbaar zijn. Dat valt in de praktijk nogal een tegen. De sites geven aan dat ze geen schoonmakers in dienst hebben. En dat de vraag of iemand voldoet aan de wensen en eisen een zaak is tussen de consument en degene die aan de deur komt.

Meerdere aangiftes

Er liggen bij de politie meerdere aangiftes tegen deze schoonmaaksites. Die gaan over het aangaan van een jaarabonnement en het niet krijgen van de dienst die men verwacht. De politie geeft aan dat dit geen strafbaar feit betreft, maar om een civiele zaak gaat. En omdat de sites contactgegevens hebben staan, kan een ontevreden klant verhaal halen. Ook de ACM, de Autoriteit Consument & Markt, is bekend met deze sites. De ACM gaat consumenten waarschuwen voor websites die betaalde diensten aanbieden voor zaken die je elders voor niets kunt krijgen.

Jurist: “Je mag rekenen op een passende hulp”

Jurist Charlotte Meindersma is helder over wat je mag verwachten als consument: “Het aanbieden van iemand, het maken van de match, is eigenlijk alleen maar een startpunt van het abonnement. Maar dan moet er wel daadwerkelijk een match zijn, dan moet er passende hulp geboden worden. Zolang die passende hulp nog niet is gevonden, dat zegt de website zelf, dan gaan we op zoek naar een nieuwe. Dus dat is waar je vanuit mag gaan. En dat het abonnement dus ook pas gaat lopen als er sprake is van een match, want je betaalt tenslotte voor de urenregistratie en het fonds, en daar heb je pas wat aan als er een passende match is.”

Eigenaar schoonmaaksites doet beloftes

Hulp in Huis bv is telefonisch onbereikbaar voor Kassa, net als Almexx bv. Via de mail krijgen we wel antwoord. Hulp in Huis erkent de vele klachten en belooft beterschap, iets dat het bedrijf al jaren doet.