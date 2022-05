Een online abonnement opzeggen vaak niet eenvoudig

Het valt vaak niet mee om je online abonnement op te zeggen, concludeert de Consumentenbond na onderzoek . In een kwart van de gevallen wordt het consumenten bewust lastig of zelfs onmogelijk gemaakt. Vooral bij energiebedrijven, telefoon- en internetbedrijven en goede doelen was dit het geval.

Veel bedrijven proberen met allerlei trucs onder die verplichting uit te komen. Zo doen ze alsof opzeggen een ingewikkeld proces is, dreigen ze met een langere verwerkingstijd bij online opzeggen of beweren ze dat bellen de snelste of beste manier is. Ook verstoppen organisaties de online opzegoptie in kleine lettertjes onderaan de pagina of in de algemene voorwaarden. Goede doelen spelen bovendien nogal eens in op het schuldgevoel van consumenten. Alleen voor verzekeringen en schadeverzekeraars gelden de regels voor het online opzeggen niet.