Duizenden huishoudens leven in armoede door fout van overheid

Ruim 10.000 huishoudens leven in armoede door een fout van de overheid. Zij moeten toeslagen terugbetalen waar zij wel recht op hebben. De groep is bijna twee keer groter dan eerder gedacht.

Het gaat dan om samenwonende stellen voor wie de uitkering van één partner, bijvoorbeeld voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, het enige inkomen is. Zij hebben recht op minder toeslagen dan een paar dat via de bijstand eveneens op of iets boven het bestaansminimum uitkomt. Dat is een onbedoeld gevolg van ingewikkelde fiscale regels.