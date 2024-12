Dit verandert er in 2025 voor je portemonnee en koopkracht theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 5 minuten • 70 keer bekeken • bewaren

Wat brengt de koopkracht in 2025 en hoe pakken de kabinetsplannen uit? Zoals bijna ieder jaar weer is de boodschap: veel wordt duurder in het nieuwe jaar. Gelukkig is er voor veel mensen ook een klein plusje te verwachten op de salarisstrook. Wat wordt er anders in 2025 en welke invloed heeft dat op jouw portemonnee? Kijk wat het nieuwe jaar financieel zoal in petto heeft.

Koopkracht - een plusje voor de meeste werknemers

- Het gros van de werknemers ontvangt in 2025 iets meer geld op de rekening in vergelijking met 2024. De belangrijkste reden? Een lager belastingtarief in de eerste schijf.

Een werknemer met een modaal brutoloon ontvangt in januari 56 euro meer. Voor mensen die tussen de 1.000 en 2.000 per bruto maand verdienen (vaak parttimers) pakken de belastingmaatregelen niet goed uit. Zij gaan erop achteruit, heeft salarisdienstverlener ADP berekend.

- Het wettelijk minimumloon stijgt in het nieuwe jaar mee met de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen en gaat van 13,68 euro naar 14,06 euro (bruto) per uur.

- Uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, zoals de WIA en AOW, stijgen mee. Meer weten over wat de AOW in 2025 brengt? Lees: Gepensioneerd? Dit worden per 1 januari 2025 de AOW-bedragen

Meeste pensioenen verhoogd, maar niet alle fondsen doen mee

- De meeste pensioenfondsen verhogen in 2025 de pensioenen lichtjes. De verhoging komt gemiddeld iets onder de 2 procent uit heeft de Pensioenfederatie becijferd. De pensioenen worden soms volledig aangepast aan de inflatie, maar vaker gaat het om een gedeeltelijke verhoging. Niet alle pensioenfondsen doen mee, zo lukt het zorgfonds PFZW niet om de pensioenen te verhogen.

Zorgtoeslag hoger, maar de premie voor de zorgverzekering stijgt ook

- De zorgtoeslag gaat in 2025 omhoog. Ook stijgen de inkomensgrenzen, waardoor mensen die in 2024 nét te veel verdienden om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag daar in het nieuwe jaar mogelijk wél recht op hebben. Lees voor een overzicht: Zorgtoeslag 2025 is bekend: hoeveel toeslag krijg jij volgend jaar?

Tegenover de hogere zorgtoeslag staat helaas een verhoging van de premie voor de zorgverzekering. De basisverzekering stijgt in 2025 gemiddeld met 11 euro per maand.

Wonen - huurders wacht soms een fikse huurverhoging

- Een tegenvaller voor huurders. De huren in de vrije sector en voor sociale huurwoningen mogen van het kabinet in 2025 flink worden verhoogd. De middenhuur (900 tot 1185 euro per maand) mag het hardst stijgen, met bijna 7,7 procent per 1 januari. Een sociale huurwoning mag maximaal 5 procent stijgen in huur per 1 juli. Huurders in de vrije sector gaan volgend jaar maximaal 4,1 procent meer huur betalen.

NHG-grens opgetrokken

- Vanaf 1 januari 2025 gaat de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog. Koop je een huis? Dan kun je tot een koopsom van 450.000 euro een lening met NHG krijgen. Ga je de woning verduurzamen? De bovengrens voor een hypotheek met aanvullende energiebesparende voorzieningen wordt nog eens 6 procent hoger en komt op 477.000 euro. Huizenkopers lopen met een hypotheek met de NHG minder risico’s en betalen vaak van een lagere hypotheekrente.

Drinkwater duurder, tarieven netbeheer hoger

- Drinkwater gaat meer kosten in 2025. Drinkwaterbedrijven noemen investeringen in de drinkwatervoorziening als reden voor de tariefsverhoging. Vitens is het grootste bedrijf. Een tweepersoonshuishouden dat water afneemt van Vitens gaat ongeveer 23 euro op jaarbasis meer betalen en een gemiddeld gezin van vier personen ruim 43 euro meer.

- Ook de tarieven voor netbeheer stijgen in 2025. Hierdoor betaalt een gemiddeld huishouden voor een gas- en elektriciteitsaansluiting in 2025 ongeveer 4 euro per maand meer dan in 2024.

Auto - brandstofaccijns onveranderd, wegenbelasting voor elektrische en hybride rijders

- De accijnsverlaging op benzine, diesel en LPG wordt met een jaar verlengd. Verder wordt er geen inflatiecorrectie op brandstofaccijns toegepast. De accijns per liter blijft: 0,79 euro voor benzine, 0,52 euro voor diesel en 0,19 euro voor LPG.

- Rijd je elektrisch of in een plug-in hybride? Vanaf 2025 moet je motorrijtuigenbelasting (mrb) gaan betalen, maar eerst nog beperkt. In 2025 geldt een kwarttarief. Dat wil zeggen dat je 75 procent korting krijgt op het benzinetarief. Vanaf 2026 tot en met 2029 wordt dit beperkt tot 25 procent korting. Vanaf 2030 betaal je met een elektrische auto het volledige tarief wegenbelasting.

- Voor plug-in-hybrides geldt dat auto’s met een uitstoot van maximaal 50 gram CO2 per kilometer alleen in 2025 nog 25 procent korting krijgen op de mrb. Vanaf 2026 stopt dit voordeel voor deze auto’s.

Hogere verkeersboetes

- Geen heer of dame in het verkeer? De verkeersboetes worden in 2025 hoger. Voor de meeste verkeersovertredingen gaat het om een stijging van 10 euro. Onnodig links rijden kost je in het nieuwe jaar 280 euro als je betrapt wordt. Voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden is de boete verhoogd van 420 naar 430 euro. We zetten de verhogingen hier voor je op een rij.

Prijsverhogingen in het openbaar vervoer

- Het basistarief dat elke reiziger aan het begin van de reis per bus, tram of metro betaalt, gaat in 2025 omhoog van 1,08 euro naar 1,12 euro.

- De tarieven voor tram, bus en metro gaan in 2025 gemiddeld met 3,34 procent omhoog.

- De prijs van het treinkaartje stijgt met ingang van 1 januari met 6 procent. Verder gaat de toeslag voor een fysiek treinkaartje van 1 euro naar 1,50 euro. Een ov-fiets huren gaat 0,10 euro meer kosten.

Vervoerskosten zorg “minder ingewikkeld”

- Mensen hoeven in 2025 in de belastingaangifte “geen ingewikkelde berekeningen meer te maken bij de aftrek van extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit”, geeft het kabinet aan.

Voor het bezoeken van een arts, ziekenhuis of apotheek is een vast bedrag van 0,23 euro per kilometer aftrekbaar. Reiskosten gemaakt met de taxi of het openbaar vervoer blijven aftrekbaar tegen werkelijk gemaakte kosten. Hetzelfde geldt voor parkeer-, veer-, en tolgelden.

- Mensen die door een handicap of een ernstige ziekte extra vervoerskosten hebben, mogen daarnaast een vast bedrag van 925 euro aftrekken. Door de vaste bedragen is het niet meer nodig om bonnen te bewaren van bijvoorbeeld brandstof of verzekering.

Overig nieuws – postzegels plakken weer duurder

- Heb je geluk en win je in het casino of met een loterij een prijs van boven de 449 euro? Dan heb je ook een beetje pech, want je moet meer belasting betalen. Deze gaat omhoog van 30,5 naar 34,2 procent.