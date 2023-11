Dierenartsen slaan alarm om gezondheidsproblemen kortsnuitige katten

5 nov. 2023 - 14:38

Deze kat voelt zich duidelijk ongelukkig ,snurkt en heeft door haar te platte en te kleine schedel geen fijn leven. Om de aandacht af te lijden begint U over de vachtverzorging. De kat is waarschijnlijk 13/14 jaar zoals in het filmpje werd gezegd, dan gaat een vacht so wie so wat achter uit. Deze kat is ondanks alle gezondheidsproblemen opgevangen door mevr. Bruni. Daar verdient zij een compliment voor en geen vervelend commentaar. In de katten wereld wordt veel verpest door steeds extremer te fokken. Bv met siamezen. Zijn net vleermuizen en ze worden in tegenstelling tot de ouderwetse siamees, niet oud. Gelukkig is t oude type er nog wel (thai-siamees). Zolang keurmeesters het extreme fokken belonen zal t niet verdwijnen.