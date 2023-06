De acceptgiro is verleden tijd: wat zijn de alternatieven? • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Per 1 juni 2023 is het dan zover, we moeten afscheid nemen van de acceptgiro. Doordat het gebruik de afgelopen jaren in een rap tempo is afgenomen, heeft Currence (producteigenaar van de acceptgiro) besloten om er voorgoed met het gele betaalpapiertje te stoppen. Met het verdwijnen van de acceptgiro rijst ook de vraag: wat nu? In dit artikel zetten wij de alternatieven voor je op een rij.

Praktische informatie

De acceptgiro’s die tot en met 31 mei 2023 zijn ontvangen door de banken, zullen nog worden verwerkt. Vanaf 1 juni 2023 is dit dus niet meer mogelijk. Je zult na 31 mei 2023 dus ook geen acceptgiro’s meer ontvangen van bedrijven en instellingen.

Acceptgiro zou eigenlijk al per 1 januari 2019 verdwijnen

Dit is niet de eerste keer dat Currence aangaf om te stoppen met acceptgiro. In 2017 werd er ook aangekondigd dat per 1 januari 2019 de acceptgiro zou verdwijnen. Maar dit besluit werd teruggedraaid, onder meer op verzoek van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer). Hierna werd de afspraak gemaakt dat Currence minimaal een jaar van tevoren moest melden wanneer ze toch met de acceptgiro zouden stoppen. Currence hield zich aan de afspraak en de acceptgiro zal nu toch echt verdwijnen.

Wat zijn de alternatieven voor de acceptgiro?

De papieren overschrijvingskaart verdwijnt niet

Wil je blijven bankieren zonder het gebruik van het internet of de telefoon? Dit kan nog via een papieren overschrijvingskaart. Maar dit kost bij veel banken wel extra geld. Je hebt namelijk overschrijvingskaarten en verzendenveloppen nodig die vaak niet gratis zijn.

Wil je op dit soort kosten besparen? Dan wordt het wellicht tijd dat je overstapt naar internetbankieren. Hieronder lees je de andere alternatieven voor de acceptgiro.

Standaard Betaalinstructie gebruiken

Als vervanging van de acceptgiro kan je ook gebruik maken van een Standaard Betaalinstructie en/of een QR-code. De Standaard Betaalinstructie wordt door Currence omschreven als “een sjabloon voor een standaard indeling en opmaak van betaalgegevens op facturen”. Alle gegevens die je als betaler nodig hebt om de verzender van de factuur te betalen staan op deze Betaalinstructie. Je neemt de gegevens over bij de betaling. Dit kan via internetbankieren, via mobielbankieren of via een overschrijvingsformulier.

Door de QR-code te scannen met een bankapp op je telefoon worden de gegevens automatisch voor je ingevuld, waardoor je niet bang hoeft te zijn om een tikfout te maken.

Afbeelding van een Standaard Betaalinstructie van acceptgiro.nl

Stel een automatische incasso in

Door een automatische incasso in te stellen, geef je een bedrijf toestemming om een bepaald bedrag van jouw rekening af te schrijven. Je stelt dit in via de bankieren app of via de website van je bank. Op deze manier heb je er geen omkijken meer naar en wordt het automatisch voor je geregeld.

Gebruik ‘Mijn eenmalige gift’

Met ‘Mijn eenmalige gift’ als alternatief voor de acceptgiro, machtig je een goed doel om eenmalig een bedrag af te schrijven van je rekening. Op deze manier kun je nog steeds zonder het gebruik van internet of telefoon een donatie geven aan een goed doel. Uiteraard kun je je eenmalige gift ook via internetbankieren of via het scannen van een QR-code met je bankapp regelen. Let alleen wel op: het gaat dan om een gewone overboeking. Toch bedenkingen over je gift? Dan kun je je eenmalige gift binnen acht weken altijd nog terugboeken.