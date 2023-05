Consumentenbond: In half jaar tijd zijn de basisboodschappen 15% duurder

Met name in december 2022 en januari 2023 stegen de prijzen hard. Toen verhoogden supermarkten per dag de prijs van gemiddeld 150 producten. Vanaf februari 2023 werden er minder prijsverhogingen doorgevoerd en waren er ook weer wat meer prijsdalingen te zien. Zo steeg de prijs van een liter zonnebloemolie het afgelopen jaar van €1,99 naar €3,99 om vervolgens weer te dalen naar €3,09. En een pakje huismerk roomboter van Albert Heijn en Plus kostte een jaar geleden €2,65, waarna de prijs omhoog ging naar €3,19 en daarna weer omlaag naar €2,89.