Compensatieregeling energielasten voor studenten komt nauwelijks terecht bij deze groep

Vanwege de hoge energiekosten is er 35 miljoen uitgetrokken om studenten te compenseren voor hun extra lasten. Maar uit een rondgang van De Volkskrant blijkt dat de strikte regelgeving ervoor heeft gezorgd dat het geld nauwelijks bij deze groep is terechtgekomen.

Studenten waren uitgesloten voor de landelijke energietoeslag van 1300 euro. De studenten konden uiteindelijk via de individuele bijzondere bijstand tot 1 juli van dit jaar alsnog hun gestegen energiekosten compenseren. De strikte regelgeving zorgde er echter voor dat veel studenten toch niks ter compensatie kregen. Je mocht namelijk een maximumpercentage (wisselend per stad) van het sociale minimum verdienen, waarbij ook hun lening bij Duo meetelt als inkomen. Hiernaast moesten studenten ook over een zelfstandige woonruimte beschikken met een eigen energiecontract.