Chaos op de energiemarkt. Wat is de oplossing?

5 dec. 2021 - 11:27

Beste Joost, de inkopende partij, deels overheid, betaalt dus niets terug omdat er al gas van gekocht is. Maar waar is dat gas dan nu, aan wie wordt dat - voor een veel hogere prijs dan ingekocht - nu aangeboden? Hoe krankzinnig veel winst wordt daar in de huidige omstandigheden op gemaakt en zou die winst niet gebruikt moeten worden om de schade voor gedupeerden een beetje te beperken? Nee, als je te veel betaald hebt krijg je niets terug, maar andersom wordt er wel geld geëist als je te weinig hebt betaald. Zelfreflectie is denk ik wel degelijk aanwezig bij (gedupeerde) klanten. Zelf stap ik al meer dan 10 jaar elk jaar probleemloos over. Meestal via het Energiecollectief van de Vereniging Eigen Huis of via de Consumentenbond. En daar zat ook wel eens een nieuwkomer tussen die het uiteindelijk heel goed bleek te doen. Door de jaren heen heb ik waarschijnlijk opgeteld meer geld overgehouden aan cash-backs dan dat het faillissement van Welkom Energie mij nu kost. Vette pech, maar ik mag niet klagen want ik kan dat gelukkig wel dragen. Alleen insiders - zoals Welkom Energie - hebben deze energiecrisis wel zien aankomen en hebben via achterdeurtjes op het laatste moment hun problemen weten af te wentelen op hun klanten. Hoe schandalig veel geld hebben zij elke maand binnen geharkt? Met name in de zomermaanden werd er relatief weinig energie afgenomen terwijl de voorschotten binnenstroomden. Had dat geld niet gebruikt moeten worden om goedkoop energie in te kopen voor de dure maanden? Waar is dat geld allemaal gebleven? Ik vind het erg voor mensen die - gedwongen door hun financiële situatie - hun toevlucht zoeken bij een kleinere, maar betaalbare energiemaatschappij en daarom nu in de problemen zitten. Zelfreflectie versus mogelijkheden? Soms is er geen keuze. De overheid kan natuurlijk niet voor alle maatschappelijke problemen garant staan, maar om nu voor IEDEREEN, dus ook voor hen die het helemaal niet nodig hebben met vermindering van energiebelastingen te komen vind ik nou niet bepaald sociaal. Maar maatwerk is "te ingewikkeld" en wordt dus niet toegepast. Als antwoord op uw rectie op André 1512 hieronder wil ik nog wel even kwijt dat een overheidsbedrijf waarschijnlijk meer moeite op internationaal niveau had gedaan om de op handen zijnde crisis te verzachten dan de kleine maatschappijtjes dat hadden gekund. Dan waren de huidige gedupeerden niet gedwongen aangewezen geweest op de exorbitant hoge prijzen van Eneco en dan hadden die mensen ook hun jaarlijkse overschot misschien wel (gedeeltelijk) terug gekregen. En ja, dat kost belastinggeld. Toch wordt volgend jaar elk gezin gecompenseerd, velen houden er zelfs geld aan over! En dat is ook belastinggeld, toch..........?