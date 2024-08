Bol.com verhoogt de minimum bestelwaarde voor gratis verzendkosten theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 3 minuten • 17971 keer bekeken • bewaren

Webshop bol.com heeft per direct de minimum bestelwaarde verhoogd waarmee klanten in aanmerking komen voor gratis verzendkosten. Het verzenden van je bestelling was sinds 2012 gratis als je bestelling een minimale waarde had van 20 euro. Dat is inmiddels dus verhoogd naar 25 euro.

De minimum bestelwaarde voor gratis verzendkosten is per direct verhoogd van 20 naar 25 euro. Dat is min of meer stilzwijgend gebeurd, deze verandering is niet aan de grote klok gehangen.

Het nieuws werd gisteren wereldkundig gemaakt door de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie VRT. Er is geen aparte Belgische webshop en de verhoogde limiet geldt per direct dus óók voor alle Nederlandse klanten die iets bij bol.com bestellen.

En jawel: op de site zien we inmiddels overal de tekst "Gratis verzending vanaf € 25,-" staan. Retourneren is overigens nog wél gratis, zo meldt Adformatie.

Woordvoerder Joost Morel van bol.com verklaart tegenover VRT: "We hebben sinds 2012 altijd de drempel van 20 euro gehanteerd, maar in die periode is dat bedrag nooit geïndexeerd aan de inflatie. Tegelijkertijd zijn de logistieke kosten wel gestegen. Daarom hebben we besloten om de verzenddrempel te verhogen."

Timing verhoging geen toeval: "Alles wordt duurder"

VRT sprak Els Breugelmans, die als professor Marketing verbonden is aan de KU Leuven. Zij stelt dat het geen toeval is dat bol.com juist nu besluit om de minimum bestelwaarde te verhogen. "We zitten in een periode waarin de consument aanvaardt dat alles duurder wordt", zegt ze, en noemt daarbij onder meer de gestegen energierekening en de hogere voedselprijzen.

Het feit dat veel prijzen de laatste tijd zijn gestegen, leidt volgens haar tot gewenning. Daardoor hebben consumenten er tegenwoordig minder moeite mee om prijsstijgingen te accepteren: "Mensen vinden dat nu normaler dan een tijd geleden."

Bij externe verkopers zitten de verzendkosten vaal al bij de prijs inbegrepen

Er zijn ook veel externe verkopers die via bol.com verkopen. Sterker nog, zo'n 70 procent van alle artikelen die er te koop zijn, wordt aangeboden door externe partijen en niet door bol.com zelf.

Deze bestellingen worden vaak apart verzonden en in de meeste gevallen zijn de verzendkosten dan ook al verwerkt in de verkoopprijs. Op deze bestellingen is de verzenddrempel van 25 euro dus niet van toepassing.

'Gratis' verzendkosten? Niks is écht gratis

De minimum bestelwaarde van 25 euro geldt dus wél voor producten die door bol.com zélf worden verkocht. Maar ook daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat niets echt gratis is. Het probleem is dat veel consumenten zó gewend zijn geraakt aan gratis verzendkosten dat het voor bedrijven die dat aanbieden moeilijk wordt om dat aanbod in te trekken.

Webwinkels als Zalando, Amazon en ook bol.com zullen het direct merken als klanten extra moeten betalen voor het verzenden van hun bestellingen: veel klanten zullen dan overstappen naar concurrenten die geen verzendkosten rekenen. Prof. Breugelmans stelt tegenover VRT: "Gratis verzending is een verworven recht dat je nog moeilijk kan intrekken."

Bedrijven die gratis verzendkosten aanbieden, doen dat bijvoorbeeld door een iets latere winstmarge te accepteren of door deze kosten te verwerken in iets hogere verkoopprijzen. Een andere mogelijkheid is om deze kosten door te berekenen aan externe verkopers die op het platform adverteren. Maar veel bedrijven worstelen ermee.

Prof. Breugelmans zegt dat webshops steeds manieren bedenken om tóch een deel van deze kosten terug te kunnen verdienen. "Klanten meer laten uitgeven door de drempel van de bestelkosten te verhogen, is daar een van. En dat werkt: mensen zullen vaak net boven dat bedrag uitkomen om die gratis verzending toch maar te krijgen."

Gratis verzending van alle Nederlandstalige boeken

Liefhebbers van Nederlandstalige boeken hebben daarentegen wél geluk: voortaan worden alle Nederlandstalige boeken namelijk gratis verzonden, dus óók boeken met een nieuwprijs van minder dan 20 euro. In Nederland geldt de Wet op de vaste boekenprijs, dus als de prijs van een boek werd vastgelegd op 19,95 euro, dan betaalde je voorheen verzendkosten als je dat boek bij bol.com bestelde en dat het enige product in je winkelmandje was.

Daarover wordt door bol.com gezegd: "We zijn in 1999 begonnen als een van de eerste online boekwinkels van Europa. Boeken zitten in ons DNA. Sinds 2020 hebben we Bollebozen, dat is een initiatief dat gelijke kansen wil creëren voor kinderen in Nederland en Vlaanderen. We doneren boeken en organiseren evenementen om het leesplezier van kinderen te stimuleren. Een volgende stap nemen we nu door Nederlandstalige boeken voortaan gratis te verzenden."