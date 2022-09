Boete van 1,8 miljoen voor Budget Thuis voor misleiden consument

De boete wordt opgelegd omdat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek in 2021 heeft vastgesteld dat Budget Thuis consumenten bij telefonische verkoop in 2019 en 2020 heeft misleid. Zo bleek onder andere dat Budget Thuis andere bedrijven inzette bij de telefonische verkoop van energiecontracten.

Andere belangrijke informatie over de looptijd, de opzegvergoeding, de actievoorwaarden en tarieven werden niet of pas laat in het gesprek gemeld.