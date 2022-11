Bijna helft verwacht betalingsproblemen vanwege hogere zorgpremie

De hogere premie voor de zorgverzekering in 2023 baart veel Nederlanders zorgen. 43 procent verwacht volgend jaar de premie voor de zorgverzekering niet meer te kunnen betalen.

Afgelopen september maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat de rekenpremie, een belangrijke richtlijn voor zorgverzekeraars, stijgt van 127 euro naar ruim 137 euro per maand. De premiestijging van 10 euro per maand is te wijten aan hogere zorgkosten en stijgende lonen.