Besparen op je autoverzekering? Zo stap je over én blijf je goed verzekerd Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Overstappen naar een andere autoverzekering kan je honderden euro’s per jaar besparen. Je leest het keer op keer en zo’n besparing is zeker in tijden van hoge inflatie en brandstofprijzen mooi meegenomen! Toch ben je misschien niet direct geneigd om over te stappen, want is het niet veel gedoe? En hoe weet je zeker dat je net zo goed verzekerd blijft als bij je huidige verzekeraar?

In dit artikel leggen we je uit hoe je het beste te werk kunt gaan, zodat je mogelijk veel geld bespaart én goed verzekerd blijft.

Controleer wanneer je kan overstappen

Check eerst even per wanneer je kan overstappen. Tegenwoordig zijn de meeste autoverzekeringen meteen dagelijks opzegbaar. Je kunt dan dus elke dag overstappen. Controleer voor de zekerheid wel even hoe dit voor jou autoverzekering zit. Bij sommige autoverzekering mag je namelijk pas overstappen na het eerste jaar. Daarna is je autoverzekering dan wel dagelijks opzegbaar en kun je dus op elk moment overstappen.

Tip! Moet je nog even wachten voor je kan overstappen? Zet dan alvast een herinnering in je agenda, zodat je niet vergeet te controleren of overstappen loont.

Is alleen een WA-verzekering voldoende?

Kan je overstappen, dan moet je een goede nieuwe autoverzekering vinden. Kijk eerst welke dekking je nodig hebt. Bij een autoverzekering heb je de keuze uit drie dekkingen. De verplichte WA-verzekering vergoedt alleen schades die je met je auto toebrengt aan anderen en is dus ook het goedkoopste. De beperkt- casco en de allrisk dekking vergoeden ook schades aan je eigen auto en zijn wat duurder.

Natuurlijk is het een prettig idee als je ook schades aan je eigen auto vergoed krijgt, maar soms kun je toch beter alleen een WA-verzekering afsluiten. Als je auto ouder dan 10 jaar is en flink in waarde is gedaald, krijg je er bij diefstal of een schade die niet meer gerepareerd kan worden weinig meer voor terug. Daarnaast is een reparatie dan snel duurder dan de waarde van de auto, waardoor een beperkt casco of allrisk verzekering de reparatie niet meer vergoed. Je betaalt dan met een uitgebreide verzekering dus relatief veel premie en krijgt nauwelijks meer iets voor terug.

Let op! Kun je echt niet zonder auto kunt en heb je geen geld om een andere auto als dat nodig is? Dan kun je beter een uitgebreidere dekking nemen, zodat je bij diefstal of een onherstelbare schade in elk geval een bedrag vergoed krijgt en minder hoeft bij te leggen om een andere auto te kopen.

WA+ of allrisk?

Wil je ook schades aan je eigen auto verzekeren? Dan heb je dus de keuze tussen WA+ beperkt casco of allrisk. Het belangrijkste verschil is dat een beperkt casco verzekering alleen schades vergoedt waar je zelf niet veel aan kunt doen, zoals diefstal, storm, brand en ruitschade. Een allrisk verzekering vergoedt schades aan je auto door eigen schuld. Bijvoorbeeld als je tegen een paaltje rijdt of je zelf schade hebt nadat je vergat voorrang te verlenen.

Allrisk is het meest geschikt als je auto niet ouder is dan 5 jaar of als je nog een lening hebt lopen voor je auto. Bij auto’s tussen 5 en 10 jaar oud, kun je beter een WA+ beperkt casco verzekering nemen, omdat de auto al in waarde is gedaald, maar nog niet zoveel dat je aan alleen een WA-dekking voldoende hebt.

Kan ik gewoon de goedkoopste autoverzekering kiezen?

Als je alleen een WA-verzekering nodig hebt, kun je eigenlijk gewoon voor de goedkoopste gaan. De dekking is namelijk grotendeels wettelijk bepaald en voor alle WA-verzekeringen gelijk.

Kies je voor WA+ beperkt casco of allrisk dekking, dan kunnen de voorwaarden wel verschillen per autoverzekering. Kijk dan vooral even goed wat de verzekeringen vergoeden bij diefstal of als je je auto total loss rijdt.

Nieuwe auto of tweedehands?

Komt je auto nieuw uit de fabriek, dan vergoeden autoverzekeraars de eerste 1 tot 3 jaar de nieuwwaarde. Bij tweedehandse auto’s krijg je tot een bepaalde leeftijd, een aantal jaar na de aanschaf de aanschafwaarde vergoed. In beide gevallen zorgt dit ervoor dat je het bedrag vergoed krijgt dat je voor de auto hebt betaald.

Check welke waarde voor je auto geldt

Als je auto te oud is voor de nieuwwaarde- of de aanschafwaarderegeling krijg je meestal de vervangingswaarde vergoed. Dit is een bedrag waarmee je eenzelfde auto als die je nu hebt, van een vergelijkbare leeftijd en conditie kunt kopen.

Check dus even welke waarde voor jouw auto geldt bij je huidige verzekering en wat je bij de nieuwe verzekering die je op het oog hebt krijgt. Biedt de nieuwe autoverzekering een vergelijkbare of zelfs betere dekking tegen een lagere premie? Dan is overstappen dus altijd verstandig.

Is overstappen niet heel veel gedoe?

Als je je nieuwe autoverzekering hebt gevonden is overstappen heel simpel. Je vraagt de nieuwe autoverzekering in een paar minuten online aan. Meestal krijg je na je aanvraag meteen te zien of je dekking hebt met je nieuwe autoverzekering en de weg op mag. Als dit niet zo is, moet je even wachten op een acceptatiemail en die volgt vaak dezelfde werkdag.

Je huidige autoverzekering opzeggen

Je moet na je overstap nog zelf even je huidige autoverzekering opzeggen. Je kunt hier een handige voorbeeldbrief downloaden. Je hoeft deze alleen maar even in te vullen en op te sturen naar je verzekeraar.

Volgend jaar weer voordeliger uit?

Zoals je ziet, is een goede nieuwe autoverzekering kiezen en overstappen gemakkelijker dan je misschien dacht. Ben je nu overgestapt en heb je een mooie besparing te pakken? Zet dan nog even een herinnering in je agenda om volgend jaar opnieuw je autoverzekering onder de loep te nemen. Autoverzekeraars passen namelijk regelmatig hun premies aan en je situatie verandert natuurlijk ook. Dus misschien ben je volgend jaar bij een andere verzekeraar wel weer goedkoper uit!