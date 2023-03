Armoede-minister Carola Schouten – Redt zij het Wel?

theme-icon #ikredhetnietmeer

Zij is sinds begin 2022 de eerste Minister voor Armoedebeleid. Een vrouw die als missie heeft armoede in Nederland radicaal terug te dringen. En een vrouw die ooit zelf heeft ondervonden hoe het is om als alleenstaande moeder van een minimum rond te komen. Carola Schouten maakt in Kassa de balans op, ruim een half jaar na het ontstaan van #IKREDHETNIETMEER.

Net als de rest van het kabinet is Carola Schouten in augustus vorig jaar overvallen door de noodkreet uit de samenleving die Kassa oppikt en vormgeeft in #IKREDHETNIETMEER. En die in een paar weken tijd 40 miljoen keer wordt bekeken. Niet dat de problemen er zijn, dat weet ze maar al te goed. Maar wel de heftigheid waarmee de wanhoop dan tot uitbarsting komt. De trage reactie van het kabinet dat nog niet vooruit wil lopen op de plannen die ze op Prinsjesdag openbaar willen maken, helpt ook niet.

Energieprijzen rezen de pan uit

En de onmacht om de energiemaatschappijen in ons land te dwingen hun snel stijgende prijzen te beperken, ook niet. Formele argumenten terwijl het land schreeuwt om maatregelen, niemand die het begrijpt. Als na Prinsjesdag duidelijk is dat er steunmaatregelen aan zitten te komen, is er onvrede waarom die niet veel sneller kunnen worden ingevoerd. Een energieplafond en inkomenssteun, waarom kan dat niet al voor 1 januari?

Dat stuit op uitvoeringsproblemen zoals bij de al langer geplaagde Belastingdienst. Het kenmerkt een periode waarin de overheid wordt gezien als een onmachtige overheid. En te midden van die aanhoudende kritiek probeert de Minister voor Armoedebeleid haar hoofd koel te houden en haar plannen om armoede in Nederland radicaal terug te dringen door te zetten.

Haar anti-armoedeplan is in de zomer gepresenteerd en heeft ambitieuze doelstellingen:

Een halvering van het aantal mensen in armoede in 2030 (t.o.v. 2015).

Een halvering van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025 (t.o.v. 2015).

Een halvering van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030. Dit draagt bij aan de doelstelling om het aantal mensen in armoede te halveren.

In het plan staat al beschreven hoe veel Nederlanders gebukt gaan onder hoge energieprijzen en een snel toenemende inflatie. Er staat bovendien in hoe ingewikkelde overheidsregels soms elkaar tegenwerken, waardoor ze onbedoelde negatieve effecten hebben en ervoor zorgen dat mensen op of onder het bestaansminimum terecht komen.

Menselijke maat

Minder strenge en vooral eenvoudiger regels, wil de minister. Die beter op elkaar afgestemd zijn. Meer menselijke maat, niet uitgaan van papieren regels maar wat voor hulp mensen nodig hebben. Die wens van Carola Schouten klinkt ook al door in haar aankondiging in maart 2022, kort na haar aantreden, dat de Participatiewet grondig op de schop moet. Zodat mensen in de bijstand weer een beetje kunnen bijverdienen of boodschappen mogen aannemen zonder meteen gekort te worden op die uitkering.

De maatregelen die per 1 januari worden ingevoerd om de ergste nood nu te lenigen hebben het gewenste effect, de inflatie daalt. Maar dat komt ook door de dalende energieprijzen. Want in de supermarkt stijgen de prijzen nog steeds. En dat zien we ook terug in Kassa’s boodschappenmandje. Sommige producten als olijfolie en groenten als bloemkool en tomaten explosief. Het blijft moeilijk voor veel mensen met een minimum inkomen. En ook de groep daar net boven die minder profiteren van de verhoging van de toeslagen voor de minima en van het minimuminkomen.

En dan nu...

Begin maart 2023 komt het Centraal Planbureau (CPB), de rekenmeesters van de overheid, met een verkenning voor de komende periode. De koopkracht stabiliseert dit jaar door de steunmaatregelen en de armoede ook. Dat is het goede nieuws. Maar het CPB waarschuwt ook. Als de tijdelijke steunmaatregelen – die alleen voor dit jaar waren bedoeld – niet worden verlengd, stijgt de armoede volgend jaar weer flink, met 5.8%, de hoogste stijging in jaren. De boodschap aan de minister voor Armoedebeleid en het hele kabinet is dan ook: verleng de steunmaatregelen voor de burgers die het niet redden, kom met een pakket aan gerichte steunmaatregelen. En voorkom dat volgend jaar een groot deel van de bevolking die noodkreet weer roept: Ik Red Het Niet Meer!

