Arme zzp’er krijgt in helft waterschappen geen belastingkwijtschelding

Zzp’ers moeten ondanks armoede gewoon belasting betalen in de helft van de waterschappen. Maar werknemers of uitkeringsgerechtigden met hetzelfde lage inkomen hoeven dit niet, blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. Een deel van de gemeenten sluit zelfs arme zzp’ers uit, meldt de NOS .

Het gaat in dit geval om de kwijtschelding van lokale belastingen. Denk hierbij aan belasting voor het zuiveren van rioolwater. Inwoners die een inkomen hebben ter hoogte van de bijstand of minder hoeven dit soort belastingen niet te betalen.

Toch mogen gemeenten en waterschappen zelf de keuze maken om ondernemers uit te sluiten van de kwijtschelding. Ook als ondernemers maar 1000 euro per maand overhoudt. Hierdoor zijn ze jaarlijks alsnog honderden euro's kwijt zijn aan lokale belastingen.

Belangenverenigingen voor minima zijn ontstemd over de gang van zaken. Ze noemen de uitsluiting "vreemd" en "pijnlijk."

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is een van de waterschappen die zzp'ers met een laag inkomen uitsluiten. "Een verbreding naar zzp'ers sluit niet aan op ons beleid rond het verlenen van kwijtschelding", verklaart een woordvoerder bij de NOS.

Het waterschap is niet van plan om het aan te passen, al wordt benadrukt dat dat kan wijzigen na de waterschapverkiezingen van 15 maart, mocht daartoe worden besloten in het nieuwe coalitieakkoord.

Bij andere waterschappen komen zzp’ers waarschijnlijk ook geregeld in de problemen. In dit geval niet door uitsluiting, maar door een strenge vermogenstoets. Als er meer dan 1175 euro (in de strengste waterschappen en gemeenten) op de bankrekening staat, dan kan de zzp'er geen kwijtschelding krijgen. bron: NOS