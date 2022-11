Nederlander in 2023 flink duurder uit door stijging zorgpremie

14 nov. 2022 - 10:54

Hallo, het is nog erger: ik betaal nú bij VGZ via UC:€160,74 (ruime keuze & zorgzeker). Ik ga betalen miv 01-01-23: €174,08. Is plus 13,34 = 8.3% ! Daarbij geen collecitiviteitskorting meer. Daarbij in aanmerking genomen, dat mijn netto pensioentje (bij Achmea) sinds 2011 met 4,82% IS GEDAALD. Dus: leve de lol! Cees Janssen