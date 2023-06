Agressieve deurverkoop aangepakt, abonnement opzeggen moet makkelijker

Berucht zijn de verkopers van bijvoorbeeld energiecontracten die aan de voordeur of op straat op een dwingende manier klanten proberen te werven. "Ik wil dat consumenten de tijd krijgen om bewust een keuze te kunnen maken, net zoals in de winkel of online, door bijvoorbeeld verschillende producten of diensten te vergelijken", zegt Adriaansens.

Dat betekent dat aan de deur geen contract meer mag worden getekend, maar dat de klant later nog een keer expliciet toestemming moet geven. Een via telemarketing of colportage afgesloten contract wordt daarmee pas rechtsgeldig na een schriftelijke bevestiging, op papier of via e-mail. Deze schriftelijke bevestiging mag dus niet tijdens het verkoopgesprek plaatsvinden.