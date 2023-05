ACM waarschuwt: energieklanten worden in het ootje genomen

"Het is mooi om te zien dat er weer iets te kiezen is voor consumenten. Maar helaas zien we dat het aantal meldingen over misleidende werving ook weer stijgt", zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. Hij geeft aan dat de toezichthouder onderzoek doet naar bedrijven waarover veel klachten binnenkomen. "Daarnaast roepen we consumenten op ook goed op te letten. Een ongevraagd telefonisch aanbod is eigenlijk nooit de beste keuze. Daarom is het belangrijk een aanbod altijd eerst rustig te vergelijken met het aanbod van andere leveranciers en niet tijdens het verkoopgesprek akkoord te gaan met een nieuw contract."