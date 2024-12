ACM trekt stekker uit energiebedrijf HEM (HollandsStroom) Vandaag • leestijd 2 minuten • 890 keer bekeken • bewaren

HollandsStroom kan niet verder nu de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de vergunningen voor het energiebedrijf heeft ingetrokken. Het bedrijf opereerde eerder onder de naam Hollandse Energie Maatschappij, oftewel HEM.

Volgens de toezichthouder op de energiemarkt heeft het bedrijf "acute en ernstige financiële problemen." Daardoor is het niet meer in staat om "op een betrouwbare manier" energie te leveren. HollandsStroom alias HEM had de inkoop van gas voor de maand december niet goed geregeld en heeft onvoldoende geld om openstaande rekeningen te voldoen.

Wat zijn de gevolgen voor klanten?

De ACM zorgt ervoor dat alle 13.500 klanten van HEM gewoon gas en elektriciteit blijven ontvangen. Zij krijgen vanzelf een nieuw contract van een andere leverancier.

In het verleden speelden er tal van problemen rond het bedrijf. Zo kreeg HEM in april van dit jaar een boete van 1,1 miljoen euro opgelegd van ACM. Volgens de toezichthouder had HEM consumenten ernstig misleid bij de verkoop van energiecontracten via de telefoon.

Daarnaast trad de ACM op tegen onredelijk hoge tarieven van HEM. Klanten konden er destijds voor kiezen om klant te blijven tegen lagere tarieven. Door deze toezegging hebben veel klanten en oud-klanten van HEM nog geld tegoed van het bedrijf. HEM heeft toegezegd alle oud-klanten die daar recht op hebben vóór 1 januari 2025 hun geld terug te geven. Klanten die besloten om klant te blijven zouden hun geld terugkrijgen via hun jaarafrekening.

"Kans klein dat klanten hun compensatie nog krijgen"

De ACM heeft "nauwlettend gecontroleerd" of HEM zich aan de toezegging hield en heeft daarvoor meerdere keren informatie gevorderd en diverse bedrijfsbezoeken afgelegd.

Omdat de ACM aanwijzingen had dat de toezegging van HEM aan haar klanten in gevaar kwam, heeft de ACM op 5 december een bedrijfsbezoek uitgevoerd bij HEM. Hieruit bleek dat HEM acute en ernstige financiële problemen heeft. Volgens de toezichthouder "is het niet realistisch nog aan te nemen dat klanten hun compensatie voor te hoge tarieven of onterecht betaalde opzegvergoedingen ontvangen." Bron: ACM