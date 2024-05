ACM: "Post versturen steeds duurder én kwaliteit bezorging achteruit"

Het versturen van post is de afgelopen jaren flink duurder geworden voor Nederlanders. De kwaliteit van de bezorging is bovendien achteruitgegaan. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar jaarlijkse Post- en pakketmonitor. De toezichthouder zegt veel klachten te krijgen over post en pakketpost die laat of onzorgvuldig wordt bezorgd.