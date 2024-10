ACM onderzoekt klachten over reisaanbieder Reizendeals.nl

Helaas konden wij niet inhoudelijk reageren in de live uitzending omdat Kassa niet op voorhand wilde aangeven om welke dossiers het ging. Wij zijn wij ervan overtuigd dat onze reizen op een duidelijke manier worden aangeboden, conform de regels. De klachten die Kassa zal benoemen, zullen vooral gedateerde en foutieve informatie bevatten. Informatie die niet met de werkelijkheid strookt. Wij wijzen de klant van tevoren duidelijk op alle voorwaarden. En wij zijn helder over de prijs, met eventuele toeslagen. Onze prijzen zijn per persoon, uitgaande van twee deelnemers voor de reis. Dat vermelden wij ook duidelijk. Onze klant krijgt vóór het definitief uitbrengen van een bod een kalender te zien met de eventuele datumtoeslag. Ook moet de consument vóór het bieden aanvinken dat deze ermee akkoord gaat dat als hij het hoogste bod heeft, zijn boeking definitief is en dat hij een betalingsverplichting aangaat. Verder wordt hierin gewezen op onze algemene voorwaarden en het (EU-)informatieformulier met de rechten van de consument bij pakketreizen. De klant krijgt bovendien voor het bieden een prijsoverzicht getoond, gespecificeerd naar deelnemer, inclusief de eventueel verschuldigde datumtoeslag en mogelijke toeristenbelasting. Het uiteindelijke totaalbedrag wordt dus weergegeven, zodat de klant weet wat die moet betalen. Tot slot: vóórdat de klant definitief een bod plaatst, moet deze de knop:aanklikken.Er zou een klacht zijn dat de prijs zou verdubbelen, dat klopt: de prijs wordt per persoon getoond (p.p.), uitgaande van een reis voor twee personen. Kennelijk heeft niet iedere gebruiker van ons platform dat in het verleden goed begrepen. De prijs tonen wij juist per persoon, zodat de consument een goede vergelijking kan maken ten opzichte van andere aanbieders die ook de prijs per persoon tonen (standaard op basis van twee deelnemers). We vinden het erg spijtig dat er in het verleden mensen zijn geweest die vonden dat wij onduidelijk waren. Dit is niet onze bedoeling. Wij hebben onze website de afgelopen jaren aangepast en verbeterd naar de huidige site, om elk misverstand te voorkomen. Het is en blijft ons doel om de consument eerlijk voor te lichten.Wij zijn ervan overtuigd dat onze deals op een transparante manier worden aangeboden binnen de huidige wet- en regelgeving. Wij nemen verder onze verantwoordelijkheid als reisorganisator voor de deugdelijke uitvoering van de pakketreis en zijn, zoals ook wettelijk verplicht is, tegen insolventie beschermd via VZR Garant, een van de in Nederland welbekende garantiefondsen (zie Garantiefonds voor reizen, boek met zekerheid | VZR Garant (vzr-garant.nl) Wij zullen onverminderd doorgaan met het aanbieden van pakketreizen tegen zeer aantrekkelijke prijzen, zodat mensen met een kleine beurs ook kunnen genieten van een welverdiende vakantie.