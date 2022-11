theme-icon Geld

ACM: Grote aanbieders van vakantiehuizen moeten transparanter zijn over prijs

Acht grote aanbieders van vakantieprijzen waren niet duidelijk genoeg over hun prijzen. Niet overal waren verplichte kosten (zoals schoonmaakkosten, bedlinnen en toeristenbelasting) in de prijs opgenomen. Die kosten werden bijvoorbeeld vermeld onder het ‘i’-symbool. Dit is voor consumenten onduidelijk. De ACM heeft de aanbieders hierop aangesproken. Nu vermelden de onderzochte aanbieders hun prijzen inclusief de verplichte bijkomende kosten.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “Consumenten baseren hun keuze vaak op de prijs. Dan mag het niet gebeuren dat consumenten pas aan het einde van het boekingsproces de totaalprijs te zien krijgen. Die was soms wel het dubbele van de oorspronkelijke aanbieding. Dit bemoeilijkt het vergelijken en kiezen voor consumenten. Wij zijn blij met de aanpassingen die zijn gedaan. Een duidelijke prijs is goed voor consumenten en creëert een eerlijk speelveld voor alle aanbieders.”

Het ‘i’-symbool

Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat consumenten het lastig vinden om prijzen te vergelijken wanneer die getoond worden zonder verplichte bijkomende kosten. De meeste consumenten zien de informatie onder het ‘i’-symbool niet (slechts 15% klikt erop). De bijkomende kosten worden daardoor voor de meeste websitebezoekers pas later in het boekingsproces duidelijk. Uit de praktijkproef blijkt dat consumenten graag aan het begin van het boekingsproces willen weten wat de totale verplichte kosten zijn. Consumenten vinden het daarnaast storend als prijzen in het winkelmandje uiteindelijk hoger zijn dan die op eerdere pagina’s.

Praktijkproef

Het is belangrijk dat consumenten duidelijke prijzen zien wanneer ze vakantiehuizen vergelijken of een vakantiehuis boeken. Daarom startte de ACM begin dit jaar met onderzoek naar de manier waarop aanbieders van vakantiehuizen hun prijzen vermelden. Onderdeel van het onderzoek was een praktijkproef naar het gedrag van consumenten die prijsinformatie zoeken en verwerken. De ACM heeft hierin samengewerkt met de ANWB en aanbieders van vakantiehuizen, Belvilla en EuroParcs. Deze partijen kozen er daarna voor een totaalprijs te tonen bij de eerste prijsvermelding.

Bron: ACM