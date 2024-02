ACM: "Consumenten moeten beter beschermd worden op de energiemarkt" theme-icon Geld • 26-01-2024 • leestijd 2 minuten • 956 keer bekeken • bewaren

Consumenten zijn volgens toezichthouder ACM en de Consumentenbond vaak de dupe van problemen op de energiemarkt. Ze hebben last van hoge tarieven, schimmige contracten en van bedrijven die plotseling failliet gaan. Om te beginnen is volgens de ACM een verbod op telefonische verkoop nodig.

De Consumentenbond krijgt veel klachten binnen over de werkwijze van meerdere energiebedrijven, vertelt woordvoerder Gerard Spierenburg aan EenVandaag . "Die klachten gaan veelal over de telefonische verkoop. De energiemarkt is echt een vechtmarkt geworden. En dat zie je terug in de manier waarop de bedrijven de energiecontracten aan de man proberen te brengen. Het loont gewoon om je van onverkwikkelijke praktijken te bedienen om die energiecontracten maar gesloten te krijgen."

ACM en Consumentenbond pleiten voor verbod op telefonisch verkoop

Toezichthouder ACM en de Consumentenbond zijn voor een verbod op de telefonische verkoop van energiecontracten. Het zorgt volgens Spierenburg al jaren voor ellende. “Er moet veel harder opgetreden kunnen worden tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden."

Tijdelijke wervingsstop

De ACM komt met voorstellen om mensen beter te beschermen. De toezichthouder wil leveranciers die zich niet aan de regels houden een zogenaamde wervingsstop op kunnen leggen. Manon Leijten, bestuurder van de ACM, licht zo’n stop toe: "Gedurende de tijd van een onderzoek mag een bedrijf op geen enkele manier nieuwe klanten werven. Zo voorkomen we dat tijdens ons onderzoek leveranciers nieuwe slachtoffers kunnen maken."

Daarnaast wil de toezichthouder leveranciers met buitengewoon hoge energietarieven een maximumtarief op kunnen leggen. Maar daar is de rechter het niet mee eens. Die vraagt zich af of de ACM wel bevoegd is om dit te doen en floot de toezichthouder terug toen ze bij één energieleverancier probeerden om zo'n maximumtarief af te dwingen.

De schaduwkant van de vrije markt

Hoogleraar Energie-economie Machiel Mulder is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij snapt het besluit van de rechter. Zo zegt hij tegen het actualiteitenplatform:

"Het is een vrije markt, met vrije tarieven. Bedrijven zijn vrij om de prijs te vragen die ze willen. Dat is het idee van een geliberaliseerde energiemarkt."

Maar hij ziet wel een schaduwkant aan de vrije markt, waarin er volgens hem vanuit wordt gegaan dat iedereen altijd doordachte keuzes maakt. "Dat kan niet altijd en zeker niet als je wordt overvallen door een telefoontje met een aanbod. Dan is het heel moeilijk om dat te overzien en trap je misschien snel in een contract wat helemaal niet gunstig is voor jezelf."

"Consument niet goed genoeg beschermd"

Mulder is het er met de ACM en de Consumentenbond over eens dat de consument niet goed genoeg beschermd is. "Energie is geen brood bij de bakker dat je meekrijgt. Je koopt als klant een toezegging, maar op dit moment hebben consumenten onvoldoende zicht op de financiële kracht van de leveranciers en in hoeverre die echt in staat zijn om die toezegging waar te maken". En dus is hij ook voor meer en scherper toezicht op de energiemarkt.

Heb jij ook een vervelende ervaring met telefonische verkoop van energiecontracten? Laat het ons weten via de reacties