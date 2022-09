ACM beboet energiebedrijven die prijsstijging niet op tijd aan klant meldden Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Energiebedrijven die hun klanten niet op tijd op de hoogte hebben gesteld van een tariefsverhoging per 1 oktober, krijgen een boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat meldt NU.nl.

Volgens de consumentenwaakhond moeten energiebedrijven hun klanten minimaal dertig dagen van tevoren informeren als ze de tarieven verhogen. "Dat zijn de regels, dat staat zo in de wet", zegt een ACM-woordvoerder.

ACM gaat onderzoek doen

Maar omdat er onduidelijkheid over bestond, heeft de toezichthouder de energiebedrijven eerder deze week een brief met een toelichting gestuurd. Na 1 oktober begint de ACM met een onderzoek naar de bedrijven die hun energietarieven per die datum hebben verhoogd.

Boete voor niet tijdig informeren

"Dan kijken we of ze de klanten al dan niet minimaal dertig dagen daarvoor hebben geïnformeerd." Bedrijven die dat niet gedaan hebben, krijgen een geldstraf.

Hoe hoog die boete ongeveer zal zijn, kan de ACM nog niet zeggen. "Dat hangt af van de omvang van het bedrijf en het aantal klanten dat het betreft."

Essent en Vattenfall stellen tariefsverhoging uit

Energiebedrijven Essent en Vattenfall hebben besloten de tarieven voor klanten met een variabel contract toch niet te verhogen per 1 oktober. Essent gaat zijn klanten uiterlijk 8 oktober op de hoogte brengen van de nieuwe tarieven die op 7 november ingaan.

Essent vindt dat het de klanten wel op tijd heeft geïnformeerd. "Een wetsovertreding door Essent was en is dan ook niet aan de orde", stelt het bedrijf. Dat Essent zich wel aan de periode van dertig dagen gaat houden, is 'om onrust onder klanten weg te nemen'.

Vattenfall belooft beterschap

Vattenfall was eind augustus al bezig om klanten op de hoogte te stellen van de stijgende tarieven per 1 oktober, maar een deel van de klanten kreeg pas in september bericht. Voor hen gaat de verhoging later in. Vattenfall heeft beloofd klanten vanaf nu tijdig te informeren over prijsstijgingen.