Abonnement opzeggen? Pas op! Sommige sites rekenen zeer hoge tarieven

Als je van plan bent om een abonnement van je sportschool, krant of tijdschrift op te zeggen, let dan goed op! Voor je het weet betaal je 29,95 euro voor een opzegservice waar je helemaal niet op zat te wachten. Dure grap, en dat terwijl opzeggen in principe vrijwel altijd gratis is. Waar moet je op letten?

Er zijn online verschillende dienstverleners actief die jou tegen een bepaald tarief aanbieden om je de administratieve rompslomp van het opzeggen van een abonnement uit handen te nemen. Deze websites hanteren verschillende tarieven. In deze reportage hebben we het over een tweetal bemiddelaars waar veel klachten over te vinden zijn.

Opzeggenbij.nl en Xpendy.com

In de reportage zie je Marianne. Toen zij haar abonnement bij Omroep Max wilde opzeggen, deed zij wat veel consumenten doen: ze zocht via Google op de termen "opzeggen bij Omroep Max". Het eerste zoekresultaat klikte ze aan. In de veronderstelling dat zij zich op de website van Omroep Max bevond, vulde zij het formulier op de website in.

Klaar, zou je denken. Toch niet. Een dag later kreeg Marianne tot haar verbazing een mailtje van website Opzeggenbij.nl met een incasso van 29,95 euro.

En Marianne is niet de enige. Xpendy.com en Opzeggenbij.nl bieden aan om je ongewenste abonnementen snel en gemakkelijk op te zeggen. Klinkt goed, maar wat veel mensen zoals Marianne niet beseffen is dat deze diensten geld kosten. Trustpilot en Klachtenkompas staan vol met reviews van mensen die zich misleid of zelfs opgelicht voelen door Xpendy en Opzeggenbij.

Koop op afstand

En bij die kosten gaat het mis, aldus IT-deskundige en jurist Chantal Bakermans. Op grond van het consumentenrecht bij koop op afstand (art. 6:230m e.v. BW), dient een verkoper voorafgaand aan de verkoop van een product of dienst op een duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te verschaffen, onder andere over de kenmerken van de dienst en de totale prijs daarvan inclusief btw.

Volgens Bakermans zijn de kosten van zowel Opzeggenbij als Xpendy verstopt met kleine lettertjes op een veel te volle pagina. Volgens de jurist zou een kleine aanpassing al voldoende zijn: "Eigenlijk zou op de verzendknop moeten staan 'Opzegbrief versturen met betalingsverplichting'".

Herroepingsrecht

Een ander pijnpunt is volgens Bakermans het herroepingsrecht. Als consument mag je de overeenkomst met een dienst binnen 14 dagen annuleren. Maar omdat deze websites de opzegbrieven zo snel mogelijk versturen, heb je bij deze bedrijven geen herroepingsrecht. En dat mag alléén als de consument daar expliciet mee akkoord gaat.

Bij Opzeggenbij kan je binnen twaalf uur nog annuleren. Wanneer je bij Xpendy de dienst wil annuleren, antwoorden zij dat dit niet meer kan, aangezien de aangetekende brief al verzonden is.

Wat Xpendy volgens Bakermans eigenlijk nog slechter doet, is dat Xpendy helemaal niet vermeldt dat je afstand doet van het herroepsingsrecht: "En op het moment dat je afstand doet van herroepingsrecht moet je daar expliciet mee instemmen."

En dus hoef je volgens haar voor deze dienst niet te betalen: "Je koop kan dus ontbonden worden".

Reviews

Toch krijgt Xpendy op Trustpilot nog een goede score van 3,6 sterren van de 5. Hoe kan dat?

In mails naar hun klanten blijkt dat ze iets vreemds doen. Ze geven aan de mening van hun klanten belangrijk te vinden en vragen om een review. Hierbij kan de klant klikken op de hoeveelheid sterren diegene wil achterlaten. Klik je op 4 of 5 sterren, dan ga je direct naar de website van Trustpilot om je review achter te laten.

Klik je echter op 1, 2 of 3 sterren? Dan word je doorverwezen naar de klantenservice om je klacht daar achter te laten. En dat mag niet volgens Bakermans: "Omdat consumentenreviews een steeds grotere rol spelen in het keuzeproces van consumenten is het belangrijk dat ze betrouwbaar zijn. De ACM vindt dat alle partijen die betrokken zijn bij het verzamelen, publiceren en beheren van online reviews zich moeten onthouden van werkwijzen die kunnen leiden tot een onevenwichtige weergave van reviews. En daar voldoen Xpendy en Opzeggenbij in dit geval niet aan."

Reacties van Xpendy.com en Opzeggenbij.nl

Xpendy en Opzeggenbij wilden allebei niet in de studio reageren, en ook toen wij bij hen langsgingen kregen we geen reactie. Xpendy laat schriftelijk weten dat zij in het verleden hebben geëxperimenteerd met de wijze waarop zij de prijs weergeven. Er blijven echter mensen zijn die hier overheen lezen. Klanten kunnen zich bij het bedrijf beroepen op hun herroepingsrecht.

Opzeggenbij liet Kassa weten dat op hun website duidelijk alle informatie te vinden is over hun dienstverlening. De klant kan de dienst binnen twaalf uur annuleren. Na twaalf uur wordt de aangetekende brief verstuurd, om zo snel mogelijk de dienst te kunnen leveren.