Zwitserland wint Songfestival, deelname Israël pakt desastreus uit

Het was een veelbesproken editie van het Songfestival, onder meer omdat de organisatie te elfder ure besloot om de Nederlander Joost Klein uit te sluiten van de finaleshow. Klein werd gediskwalificeerd omdat hij kort na zijn optreden in de halve finale “een dreigende beweging” had gemaakt naar een cameravrouw die hem hinderlijk volgde, ondanks verzoeken om dat niet te doen.

“Achter de schermen wilden sommige artiesten de Israëlische delegatie niet aankijken, enkele Israëlische journalisten probeerden artiesten te jennen, deelnemers werd het zwijgen opgelegd, … Dit zijn allemaal zaken die niemand wil op het volksfeest dat het Songfestival officieel is. Het hoort hier gewoon niet thuis. Dit had allemaal vermeden kunnen worden met één simpele beslissing: Israël niet laten deelnemen. Ik verwacht niet dat we het land volgend jaar zullen terugzien op het Songfestival. Deze deelname heeft het voortbestaan van de muziekwedstrijd in gevaar gebracht, in combinatie met andere incidenten natuurlijk.”