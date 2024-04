Zwitserland en Frankrijk openen onderzoek naar bureau dat duizenden prominente moslims in heel Europa zwartmaakte

Justitie in Zwitserland en Frankrijk hebben een officieel onderzoek geopend naar het Zwitserse inlichtingenbureau Alp Services, dat vorig jaar in het nieuws kwam omdat het verantwoordelijk was voor een lastercampagne tegen moslims in heel Europa. Dat meldt NRC. Het bureau wordt nu verdacht van spionage en illegale activiteiten voor een buitenlandse staat.