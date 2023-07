Rechtse campagne tegen Kauthar Bouchallikht werd gefinancierd door Emiraten Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 267 keer bekeken • bewaren

Elsevier Weekblad heeft zich voor het karretje van de Verenigde Arabische Emiraten laten spannen. Het rollator-rechtse tijdschrift nam klakkeloos informatie over die was ingestoken door het Zwitserse bedrijf Alp Services, dat was ingehuurd door de emir. Het pr-bureau heeft zich gespecialiseerd in lastercampagnes. Dat schrijft de NRC, die zich baseert zich op uitgelekte gegevens van Alp.

Ook GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht kwam dankzij de lastercampagne onder vuur te liggen. Een door Alp betaalde wetenschapper verspreidde onbewezen verhalen over banden tussen Femyso, waarvoor Bouchallikht actief was, en de Moslimbroederschap.

Alp ontving de afgelopen jaren ten minste 5,7 miljoen euro van emir Mohammed bin Zayed. Die maakt zich zorgen over de Moslimbroederschap. “Niet zozeer vanwege de soennitische, conservatieve ideeën – die hebben de Emiraten zelf ook. Wel vanwege haar politieke ambities: na de Arabische Lente (2011) kwamen in verschillende landen via verkiezingen Moslimbroeders aan de macht”, legt NRC uit.

De emir wil onder meer de invloed van de Moslimbroeders in Europa terugdringen. Uit de gegevens van Alp blijkt dat Alp organisaties, activisten en politici in verband probeert te brengen met de Moslimbroederschap – meestal zonder dat er daadwerkelijk sprake is van aantoonbare banden met de pan-islamitische beweging. Zo werden in Nederland onder meer Amnesty International, de Arnhemse burgemeester Ahmed Aboutaleb en verscheidene journalisten op de lijst gezet, alhoewel ze volgens Alp “niet-direct Moslimbroederschap” zijn.

Ook Femyso wordt door Alp beschouwd als een “belangrijk Moslimbroeder-doelwit”. Het bureau creëerde nepprofielen om negatieve informatie over de islamitische organisatie te verspreiden. Zo mailt een Alp-medewerker in juli 2018 onder de valse naam ‘Laurent Martin’ naar Elsevier Weekblad om allerhande islamitische organisaties, waaronder Femyso, in diskrediet te brengen. Het tijdschrift trapt in de val en neemt de informatie van Alp over.

NRC: “De nepprofielen van Alp maken het werk af. Eind augustus verschijnen in korte tijd plots overal berichten over Femyso. Door ene ‘Tanya Klein’ bijvoorbeeld. „Een Franse, joodse journaliste die wij creëerden”, schrijft Alp in een ‘impact assessment’ voor de Emiraten. Op het weblog van het Franse onderzoeksplatform Mediapart publiceert ‘Tanya Klein’ een stuk over „het verborgen gezicht van Femyso”. Op het open platform Medium schrijft ‘Farrah Ahmed’ – ook al een Alp-creatie – dat de jongerenvereniging zou heulen met „terroristische groepen zoals Hamas”. En op Muslim-Brotherhood-Watch.com valt te lezen dat ze via via „haat tegen joden” zouden bevorderen. De site is, alweer, een creatie van Alp, zo toont een Excelbestand waarin het bedrijf de gebruikersnamen en wachtwoorden van in totaal 121 nepaccounts bijhield.”

Ook ‘koopt’ Alp wetenschapper Lorenzo Vidino. Hij schrijft dat Femyso “onder de paraplu van de Moslimbroederschap valt” en ontvangt minimaal 10.000 euro. De informatie van Vidino vindt onder meer haar weg naar blogger Carel Brendel, die Bouchallikht vanwege haar betrokkenheid bij Femyso aan de schandpaal nagelt.

Door het gestook van Brendel en andere hyperventilerende islamhaters komt GroenLinks onder druk te staan om Bouchallikht van de lijst te halen. “Er volgt een wekenlange mediastorm”, reconstrueert NRC. “Ook in NRC en de Volkskrant wordt Vidino geciteerd om de band tussen Femyso en de Moslimbroeders te beschrijven. In het hoofdredactioneel commentaar van De Telegraaf wordt Bouchallikht een „wolf in schaapskleren” genoemd.”