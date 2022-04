Zweden wil toetreden tot de NAVO

De Zweedse premier Magdalena Andersson zal in juni het NAVO-lidmaatschap aanvragen, meldt Svenska Dagbladet . Dat zal gebeuren tijdens de NAVO-top die dan plaatsvindt in Madrid.

Anderssons sociaaldemocratische partij zou inmiddels achter toetreding tot het militaire bondgenootschap staan. Zweden is van oudsher neutraal. Door de Russische inval in Oekraïne is de steun voor toetreding toegenomen.