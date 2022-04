Finland zet grote stap richting NAVO ondanks bedreiging door Rusland

DaanOuwens

7 apr. 2022 - 14:53

Volgens mij is het verstandig jezelf te realiseren dat de Navo een paar jaar geleden hersendood was. Het bondgenootschap was iets uit de vorige eeuw en het was waarschijnlijk dat het na verloop van tijd zichzelf wel zou kunnen opheffen. Dat was in 2019 de situatie. Dat was voor Poetin het perfecte scenario. En de omvang van de legers in Europa werd al terug gebracht. Dat nu weer de Navo springlevend is en er grote Europese legers opgebouwd gaan worden is slechts te danken aan Poetin, zijn regering en de Russische burger. Zij hebben er zelf voor gezorgd dat ze nu krijgen waar ze bang voor zijn. De Russische dreigementen hebben hun betekenis verloren. Finland gaat zich gewoon aansluiten. Rusland heeft duidelijk gemaakt totaal onbetrouwbaar te zijn, een totalitaire dictatuur is en op grote schaal oorlogsmisdaden pleegt. Er s voor landen zoals Finland geen andere optie dan aan te sluiten bij de Navo.

