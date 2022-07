Zuid-Holland haalt omgekeerde vlaggen weg nadat er een op een rijdende auto belandde Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 62 keer bekeken • bewaren

De provincie Zuid-Holland is de omgekeerde Nederlandse vlaggen en de knullige manier waarop ze worden opgehangen zat. De vlaggen worden daarom weggehaald. Volgens een woordvoerder was de spreekwoordelijke druppel een afgescheurde vlag die in het Westland op een rijdende auto belandde. Dat meldt Omroep West.

Op de provinciewebsite valt te lezen: 'Het recht om te demonstreren is een groot goed in ons land. Dit recht heeft wel grenzen. Waar de veiligheid van anderen in het geding komt, waar het eigendom van een ander zonder toestemming wordt gebruikt, stopt dit recht.’

Iedereen die een vlag heeft opgehangen, krijgt tot 5 augustus de tijd die zelf weg te halen. Alles wat er daarna nog hangt, wordt door de provincie opgeruimd. De vlaggen worden daarna wel bewaard: 'Als je kan aantonen dat een vlag van jou is, dan mag je die komen halen. Maar dan wel tegen de kosten die wij hebben moeten maken voor het veilig verwijderen van de vlag.'