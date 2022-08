Gemeente Hoogeveen haalt na bedreigingen omgekeerde vlaggen toch maar niet weg

19 jul. 2022 - 16:37

"Het weghalen is dan ook tegen de wet zoals die 25 augustus 1983 is bepaald: "Mensenrechten Spandoek zonder vergunning toegestaan. Wie een bord aan de openbare weg wil plaatsen of een doek over de straat wil spannen om daarop "gedachten of gevoelens" kenbaar te' maken, heeft geen vergunning meer nodig van provincie of gemeente. " Beter lezen. Er staat dat er geen vergunning meer nodig is. Dat betekend dat je niet vooraf toestemming hoeft te vragen. Dat betekend niet dat de gemeente alsnog kan beslissingen die vergunning in te trekken of locaties aan te wijzen waar die vergunning niet van toepassing is. Daarnaast staan wetten en rechten niet op zichzelf. Alles is behoudens de wet en als het ophangen van spandoeken dus op bepaalde locaties of bepaalde manieren gebeurd die in strijd met de wet zijn, mag de gemeente daar gewoon op ingrijpen.