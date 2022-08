Zorgwekkend: vochtige hitte blijkt stuk gevaarlijker dan werd aangenomen

3 aug. 2022 - 20:24

@Wie o Wie Op sommige warme dagen is de luchtvochtigheid erg hoog en is het bijgevolg drukkend en benauwd weer. Dit weertype is gevaarlijk voor oude en kwetsbare mensen. Ons klimaat is zodanig veranderd dat de temperaturen nu vergelijkbaar zijn met Zuid-Frankrijk 50 jaar geleden, het is nu veel heter en droger. We moeten ons leven daarop aanpassen. Huizen moeten beter geisoleerd worden en waar mogelijk voorzien worden van zonwering. Er moeten warmtepompen geinstaleerd worden die in de zomer kunnen koelen. Het watermanagement is nu vooral gericht op het afvoeren van water richting zee. Het is zaak om neerslag veel langer vast te houden, dat kan o.a. door op grote schaal te onttegelen en hermeanderen van beken. Het megaproject "Ruimte voor de Rivier" past ook in dit plaatje. Het is absoluut noodzakelijk om de grondwaterstand permanent te verhogen en in zeer droge gebieden waterbassins aan te leggen. Om de Rijn bevaarbaar te houden, kan de hoeveelheid water die nu via de IJssel naar het IJsselmeer stroomt, verminderd worden. Dat heeft wel consequenties voor het waterpeil van de IJssel en het IJsselmeer. Er wordt door experts wel gesuggereerd om de IJssel (een deel van het jaar) af te sluiten voor grote binnenvaartschepen: "Het is onvermijdelijk dat we anders naar de IJssel gaan kijken en de vraag stellen of er nog wel ruimte is voor grote beroepsvaart. Dat zegt rivierexpert Claus van den Brink uit Olst. Hij werkte lang voor de onderzoeksdienst van Rijkswaterstaat."