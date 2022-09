Zorgen over nieuwe Omikron-‘scariant’ die antilichamen omzeilt

Wetenschappers maken zich zorgen over een nieuwe loot aan de Omikron-stam. De nieuwe variant, BA.2.75.2, blijkt ongekend goed in het omzeilen van antilichamen die mensen hebben omdat ze zijn gevaccineerd of omdat ze eerder met corona besmet zijn geweest. Ook zorgwekkend: het coronamedicijn Evusheld blijkt niets tegen de nieuwe variant te kunnen uitrichten .

BA.2.75.2 is een opvolger van BA.2.75, de Omikron-variant die ook wel bekendstaat als Centaurus. Net als zijn voorganger doet BA.2.75.2 weer volop van zich spreken in India. Daarnaast is de nieuwe versie in ieder geval al gesignaleerd in Duitsland, Oostenrijk het Verenigd Koninkrijk, Spanje, de Verenigde Staten en Thailand.