Zorgen over nieuwe Omikron-variant Centaurus met veel mutaties

7 jul. 2022 - 19:39

Het huidige virus muteert als een gek. Dat is sowieso slecht nieuws. Ook lijkt het erop dat de nieuwe mutaties zich weer dieper in de longen kunnen nestelen en dat is ook slechts nieuws. Het virus wordt weer gevaarlijker en dat is eigenlijk tegen de normale trend in en dat is eigenlijk zeer slecht nieuws. We gaan zien hoe het zich verder gaat ontwikkelen. De kans dat het virus weer levensgevaarlijk weer wordt is weer wat groter geworden. Maar dat is geen reden tot paniek voorlopig. Dat we er nog niet vanaf zijn, dat mag iedereen met wat verstand duidelijk zijn.

1 Reactie